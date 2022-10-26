https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826864129.html

В России выявили два новых варианта коронавируса

В России выявили два новых варианта коронавируса - РИА Новости, 26.10.2022

В России выявили два новых варианта коронавируса

ПОПОВА: В РФ ВЫЯВЛЕНЫ 2 НОВЫХ ВАРИАНТА COVID-19, В ТОМ ЧИСЛЕ "ЦЕРБЕР", ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:02

2022-10-26T12:02

2022-10-26T12:02

распространение коронавируса

россия

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ПОПОВА: В РФ ВЫЯВЛЕНЫ 2 НОВЫХ ВАРИАНТА COVID-19, В ТОМ ЧИСЛЕ "ЦЕРБЕР", ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)