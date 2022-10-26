https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826864129.html
В России выявили два новых варианта коронавируса
В России выявили два новых варианта коронавируса - РИА Новости, 26.10.2022
В России выявили два новых варианта коронавируса
ПОПОВА: В РФ ВЫЯВЛЕНЫ 2 НОВЫХ ВАРИАНТА COVID-19, В ТОМ ЧИСЛЕ "ЦЕРБЕР", ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:02
2022-10-26T12:02
2022-10-26T12:02
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ПОПОВА: В РФ ВЫЯВЛЕНЫ 2 НОВЫХ ВАРИАНТА COVID-19, В ТОМ ЧИСЛЕ "ЦЕРБЕР", ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Материал дополняется
В России выявили два новых варианта коронавируса
Попова: в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе "цербер"