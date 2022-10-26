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В Москве за сутки госпитализировали 119 больных с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826843666.html
В Москве за сутки госпитализировали 119 больных с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 119 больных с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 119 больных с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1039 случаев COVID-19, 11 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:06
2022-10-26T11:12
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1039 случаев COVID-19, 11 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1039, госпитализированы 119 человек, выздоровели 742 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 501 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 227 109 случаев коронавируса, выздоровели 3 036 479 человек, умерли 46 562 человека.
https://ria.ru/20221017/vaktsina-1824693920.html
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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Общество, Здоровье - Общество
11:06 26.10.2022 (обновлено: 11:12 26.10.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 119 больных с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1039 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМедик возле машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медик возле машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медик возле машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1039 случаев COVID-19, 11 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1039, госпитализированы 119 человек, выздоровели 742 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне был выявлен 501 новый случай заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 227 109 случаев коронавируса, выздоровели 3 036 479 человек, умерли 46 562 человека.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 18:44
Европейская прокуратура расследует закупку вакцин против коронавируса в ЕС
 
Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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