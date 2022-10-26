https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826843666.html

В Москве за сутки госпитализировали 119 больных с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 119 больных с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 119 больных с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1039 случаев COVID-19, 11 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:06

2022-10-26T11:06

2022-10-26T11:12

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756024011_0:128:3171:1912_1920x0_80_0_0_cb1281156d39ddd600ed07f06f440222.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1039 случаев COVID-19, 11 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1039, госпитализированы 119 человек, выздоровели 742 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 501 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 227 109 случаев коронавируса, выздоровели 3 036 479 человек, умерли 46 562 человека.

https://ria.ru/20221017/vaktsina-1824693920.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество