https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826843666.html
В Москве за сутки госпитализировали 119 больных с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 119 больных с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 119 больных с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1039 случаев COVID-19, 11 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:06
2022-10-26T11:06
2022-10-26T11:12
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1039 случаев COVID-19, 11 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1039, госпитализированы 119 человек, выздоровели 742 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 501 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 227 109 случаев коронавируса, выздоровели 3 036 479 человек, умерли 46 562 человека.
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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Общество, Здоровье - Общество
11:06 26.10.2022 (обновлено: 11:12 26.10.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 119 больных с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1039 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек