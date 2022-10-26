https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826843068.html

В России за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2022

В России за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19

Более 7,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 80 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:04

2022-10-26T11:04

2022-10-26T11:04

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 7,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 80 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1451 человек, на 7,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 38 регионах, снижение - в 43, ситуация не изменилась в четырех регионах."Выздоровело за сутки 11 517 человек, или на 10,8% меньше в сравнении с 25 октября 2022 года. Выявлено 7518 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 80 человек", - говорится в сообщении.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, коронавирус в россии