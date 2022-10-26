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В России за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826843068.html
В России за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2022
В России за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19
Более 7,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 80 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:04
2022-10-26T11:04
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 7,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 80 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1451 человек, на 7,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 38 регионах, снижение - в 43, ситуация не изменилась в четырех регионах."Выздоровело за сутки 11 517 человек, или на 10,8% меньше в сравнении с 25 октября 2022 года. Выявлено 7518 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 80 человек", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Россия, Коронавирус в России
11:04 26.10.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили 7518 новых случаев COVID-19, умерли 80 человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 7,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 80 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1451 человек, на 7,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 38 регионах, снижение - в 43, ситуация не изменилась в четырех регионах.
"Выздоровело за сутки 11 517 человек, или на 10,8% меньше в сравнении с 25 октября 2022 года. Выявлено 7518 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 80 человек", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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