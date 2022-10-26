https://ria.ru/20221026/konflikty-1826929729.html
Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в мире
Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в мире - РИА Новости, 26.10.2022
Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в мире
Конфликтный потенциал в мире остается очень высоким, констатировал в среду президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:43
2022-10-26T14:43
2022-10-26T14:50
в мире
владимир путин
снг
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Конфликтный потенциал в мире остается очень высоким, констатировал в среду президент России Владимир Путин."Сегодня ваша совместная работа особенно значима. Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким", - сказал он, выступая перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.По его словам, возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности - прежде всего, это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния.
https://ria.ru/20221026/sng-1826931917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, снг
В мире, Владимир Путин, СНГ
14:43 26.10.2022 (обновлено: 14:50 26.10.2022)
Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в мире
Президент Путин: конфликтный потенциал в мире и регионе остается очень высоким