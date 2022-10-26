https://ria.ru/20221026/konflikty-1826929729.html

Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в мире

Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в мире - РИА Новости, 26.10.2022

Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в мире

Конфликтный потенциал в мире остается очень высоким, констатировал в среду президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:43

2022-10-26T14:43

2022-10-26T14:50

в мире

владимир путин

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824105843_0:669:2048:1821_1920x0_80_0_0_691c90ffdf258b0b16d3bffc6fc1891d.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Конфликтный потенциал в мире остается очень высоким, констатировал в среду президент России Владимир Путин."Сегодня ваша совместная работа особенно значима. Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким", - сказал он, выступая перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.По его словам, возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности - прежде всего, это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния.

https://ria.ru/20221026/sng-1826931917.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, снг