https://ria.ru/20221026/koloniya-1826989787.html
Жителя Архангельской области отправили в колонию за реабилитацию нацизма
Жителя Архангельской области отправили в колонию за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 26.10.2022
Жителя Архангельской области отправили в колонию за реабилитацию нацизма
Суд в Архангельской области отправил в колонию-поселение на 2,5 года мужчину, который в интернете оскорбил участников "Бессмертного полка", а также оставил не... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:09
2022-10-26T17:09
2022-10-26T17:11
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МУРМАНСК, 26 окт – РИА Новости. Суд в Архангельской области отправил в колонию-поселение на 2,5 года мужчину, который в интернете оскорбил участников "Бессмертного полка", а также оставил не соответствующий действительности комментарий об отношениях между нацистской Германией и СССР."Установлено, что в мае 2021 года обвиняемый в социальной сети оставил комментарии и разместил публикации, в которых унизил и оскорбил участников акции "Бессмертный полк", а также распространил сведения, выражающие явное неуважение к обществу в связи с празднованием Дня Победы", - говорится в сообщении.Также следователи установили, что этот же человек под этим же сообщением "разместил комментарий, содержащий заведомо ложные сведения о союзнических отношениях между нацистской Германией и СССР"."Суд, с учетом позиции государственного обвинения назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии поселении", - сообщили в прокуратуре. Приговор суда в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20220919/prigovor-1817829730.html
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происшествия, архангельская область, россия
Происшествия, Архангельская область, Россия
17:09 26.10.2022 (обновлено: 17:11 26.10.2022)
Жителя Архангельской области отправили в колонию за реабилитацию нацизма
Суд в Архангельской области отправил жителя в колонию за реабилитацию нацизма
МУРМАНСК, 26 окт – РИА Новости. Суд в Архангельской области отправил в колонию-поселение на 2,5 года мужчину, который в интернете оскорбил участников "Бессмертного полка", а также оставил не соответствующий действительности комментарий об отношениях между нацистской Германией и СССР.
"Установлено, что в мае 2021 года обвиняемый в социальной сети оставил комментарии и разместил публикации, в которых унизил и оскорбил участников акции "Бессмертный полк", а также распространил сведения, выражающие явное неуважение к обществу в связи с празднованием Дня Победы", - говорится в сообщении.
Также следователи установили, что этот же человек под этим же сообщением "разместил комментарий, содержащий заведомо ложные сведения о союзнических отношениях между нацистской Германией и СССР".
"Суд, с учетом позиции государственного обвинения назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии поселении", - сообщили в прокуратуре. Приговор суда в законную силу не вступил.