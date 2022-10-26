https://ria.ru/20221026/koloniya-1826989787.html

Жителя Архангельской области отправили в колонию за реабилитацию нацизма

Жителя Архангельской области отправили в колонию за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 26.10.2022

Жителя Архангельской области отправили в колонию за реабилитацию нацизма

Суд в Архангельской области отправил в колонию-поселение на 2,5 года мужчину, который в интернете оскорбил участников "Бессмертного полка", а также оставил не... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:09

2022-10-26T17:09

2022-10-26T17:11

происшествия

архангельская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg

МУРМАНСК, 26 окт – РИА Новости. Суд в Архангельской области отправил в колонию-поселение на 2,5 года мужчину, который в интернете оскорбил участников "Бессмертного полка", а также оставил не соответствующий действительности комментарий об отношениях между нацистской Германией и СССР."Установлено, что в мае 2021 года обвиняемый в социальной сети оставил комментарии и разместил публикации, в которых унизил и оскорбил участников акции "Бессмертный полк", а также распространил сведения, выражающие явное неуважение к обществу в связи с празднованием Дня Победы", - говорится в сообщении.Также следователи установили, что этот же человек под этим же сообщением "разместил комментарий, содержащий заведомо ложные сведения о союзнических отношениях между нацистской Германией и СССР"."Суд, с учетом позиции государственного обвинения назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии поселении", - сообщили в прокуратуре. Приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20220919/prigovor-1817829730.html

архангельская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельская область, россия