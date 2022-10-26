https://ria.ru/20221026/kitay-1826895371.html

Китай поддержал индивидуальное предпринимательство

Китай поддержал индивидуальное предпринимательство - РИА Новости, 26.10.2022

Китай поддержал индивидуальное предпринимательство

Госсовет КНР 25 октября опубликовал список мер по стимулированию и поддержке индивидуального предпринимательства. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:37

2022-10-26T13:37

2022-10-26T13:37

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Госсовет КНР 25 октября опубликовал список мер по стимулированию и поддержке индивидуального предпринимательства.Индивидуальным предпринимателям гарантировали недискриминационных подход, равные с прочим бизнесом условия доступа к рынкам, защиту имущественных прав.Государство также намерено развивать инструменты финансовой поддержки индивидуальных предпринимателей, которые играют все большую роль в национальном экономическом развитии. Так, численность армии самозанятых в КНР достигла уже 100 миллионов – фактически, каждый девятый представитель трудоспособного населения в КНР – индивидуальный предприниматель.

https://ria.ru/20221024/kitay-1826326776.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай