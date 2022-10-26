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Китай поддержал индивидуальное предпринимательство - РИА Новости, 26.10.2022
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Китай поддержал индивидуальное предпринимательство
Китай поддержал индивидуальное предпринимательство - РИА Новости, 26.10.2022
Китай поддержал индивидуальное предпринимательство
Госсовет КНР 25 октября опубликовал список мер по стимулированию и поддержке индивидуального предпринимательства. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:37
2022-10-26T13:37
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Госсовет КНР 25 октября опубликовал список мер по стимулированию и поддержке индивидуального предпринимательства.Индивидуальным предпринимателям гарантировали недискриминационных подход, равные с прочим бизнесом условия доступа к рынкам, защиту имущественных прав.Государство также намерено развивать инструменты финансовой поддержки индивидуальных предпринимателей, которые играют все большую роль в национальном экономическом развитии. Так, численность армии самозанятых в КНР достигла уже 100 миллионов – фактически, каждый девятый представитель трудоспособного населения в КНР – индивидуальный предприниматель.
https://ria.ru/20221024/kitay-1826326776.html
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Артем Смирнов
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
13:37 26.10.2022
 

Китай поддержал индивидуальное предпринимательство

© AP Photo / Ng Han GuanРабочий возле национального флага в Китае
Рабочий возле национального флага в Китае - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий возле национального флага в Китае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Госсовет КНР 25 октября опубликовал список мер по стимулированию и поддержке индивидуального предпринимательства.
Индивидуальным предпринимателям гарантировали недискриминационных подход, равные с прочим бизнесом условия доступа к рынкам, защиту имущественных прав.
Государство также намерено развивать инструменты финансовой поддержки индивидуальных предпринимателей, которые играют все большую роль в национальном экономическом развитии. Так, численность армии самозанятых в КНР достигла уже 100 миллионов – фактически, каждый девятый представитель трудоспособного населения в КНР – индивидуальный предприниматель.
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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