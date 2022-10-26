12:11 26.10.2022 (обновлено: 13:18 26.10.2022)
Посол Китая предложил укреплять политическое взаимодоверие с Россией
Посол Китая Чжан Ханьхуэй: страна продолжит укреплять политическое взаимодоверие с Россией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Китай продолжит укреплять политическое взаимодоверие с Россией и усиливать сотрудничество для оказания поддержки друг другу, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Перед лицом новых обстоятельств и новых задач Китай готов вместе с Россией работать над реализацией консенсуса, достигнутого президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином, продолжит укреплять политическое взаимодоверие, усиливать поддержку друг другу, углублять деловое сотрудничество, усиливать гуманитарные обмены", - сказал Чжан Ханьхуэй, комментируя итоги завершившегося в Пекине 20-го съезда КПК.
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По его словам, Китай также готов вместе с Россией "воплощать в себе ответственность крупных держав и играть направляющую роль", сотрудничать, чтобы помочь друг другу в осуществлении развития каждой из сторон.
Посол напомнил, что с начала этого года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на Зимней олимпиаде и на полях саммита ШОС, задав направление развитию российско-китайских отношений в новую эпоху.
"Член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И говорил, что в условиях глубокой перестройки и эволюции международных отношений Китай и Россия сильнее ощутили важные достижения добрососедства двух стран, взаимной выгоды и взаимного выигрыша, лучше поняли ценный для обеих сторон опыт неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны", - добавил Чжан Ханьхуэй.
Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи, а также состав Военного совета ЦК КПК - высшего партийного органа по руководству Вооруженными силами КНР. Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок и в третий раз утвержден на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
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