https://ria.ru/20221026/kitay-1826867238.html

Посол Китая предложил укреплять политическое взаимодоверие с Россией

Посол Китая предложил укреплять политическое взаимодоверие с Россией - РИА Новости, 26.10.2022

Посол Китая предложил укреплять политическое взаимодоверие с Россией

Китай продолжит укреплять политическое взаимодоверие с Россией и усиливать сотрудничество для оказания поддержки друг другу, заявил РИА Новости посол КНР в... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:11

2022-10-26T12:11

2022-10-26T13:18

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Китай продолжит укреплять политическое взаимодоверие с Россией и усиливать сотрудничество для оказания поддержки друг другу, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй."Перед лицом новых обстоятельств и новых задач Китай готов вместе с Россией работать над реализацией консенсуса, достигнутого президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином, продолжит укреплять политическое взаимодоверие, усиливать поддержку друг другу, углублять деловое сотрудничество, усиливать гуманитарные обмены", - сказал Чжан Ханьхуэй, комментируя итоги завершившегося в Пекине 20-го съезда КПК.По его словам, Китай также готов вместе с Россией "воплощать в себе ответственность крупных держав и играть направляющую роль", сотрудничать, чтобы помочь друг другу в осуществлении развития каждой из сторон.Посол напомнил, что с начала этого года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на Зимней олимпиаде и на полях саммита ШОС, задав направление развитию российско-китайских отношений в новую эпоху."Член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И говорил, что в условиях глубокой перестройки и эволюции международных отношений Китай и Россия сильнее ощутили важные достижения добрососедства двух стран, взаимной выгоды и взаимного выигрыша, лучше поняли ценный для обеих сторон опыт неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны", - добавил Чжан Ханьхуэй.Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи, а также состав Военного совета ЦК КПК - высшего партийного органа по руководству Вооруженными силами КНР. Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок и в третий раз утвержден на должность председателя Военного совета ЦК КПК.

https://ria.ru/20221024/matvienko-1826253303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, чжан ханьхуэй, китай, россия