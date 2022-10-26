Рейтинг@Mail.ru
Посол Китая предложил укреплять политическое взаимодоверие с Россией - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221026/kitay-1826867238.html
Посол Китая предложил укреплять политическое взаимодоверие с Россией
Посол Китая предложил укреплять политическое взаимодоверие с Россией - РИА Новости, 26.10.2022
Посол Китая предложил укреплять политическое взаимодоверие с Россией
Китай продолжит укреплять политическое взаимодоверие с Россией и усиливать сотрудничество для оказания поддержки друг другу, заявил РИА Новости посол КНР в... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:11
2022-10-26T13:18
в мире
чжан ханьхуэй
китай
россия
россия-китай: главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_004ed4569cb1b0f85ef2d945dcacdd72.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Китай продолжит укреплять политическое взаимодоверие с Россией и усиливать сотрудничество для оказания поддержки друг другу, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй."Перед лицом новых обстоятельств и новых задач Китай готов вместе с Россией работать над реализацией консенсуса, достигнутого президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином, продолжит укреплять политическое взаимодоверие, усиливать поддержку друг другу, углублять деловое сотрудничество, усиливать гуманитарные обмены", - сказал Чжан Ханьхуэй, комментируя итоги завершившегося в Пекине 20-го съезда КПК.По его словам, Китай также готов вместе с Россией "воплощать в себе ответственность крупных держав и играть направляющую роль", сотрудничать, чтобы помочь друг другу в осуществлении развития каждой из сторон.Посол напомнил, что с начала этого года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на Зимней олимпиаде и на полях саммита ШОС, задав направление развитию российско-китайских отношений в новую эпоху."Член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И говорил, что в условиях глубокой перестройки и эволюции международных отношений Китай и Россия сильнее ощутили важные достижения добрососедства двух стран, взаимной выгоды и взаимного выигрыша, лучше поняли ценный для обеих сторон опыт неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны", - добавил Чжан Ханьхуэй.Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи, а также состав Военного совета ЦК КПК - высшего партийного органа по руководству Вооруженными силами КНР. Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок и в третий раз утвержден на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
https://ria.ru/20221024/matvienko-1826253303.html
https://ria.ru/20221025/ssha-1826438405.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_11833ac89029c1e2a3d45a9224523e8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чжан ханьхуэй, китай, россия
В мире, Чжан Ханьхуэй, Китай, Россия, Россия-Китай: Главное
12:11 26.10.2022 (обновлено: 13:18 26.10.2022)
 
Посол Китая предложил укреплять политическое взаимодоверие с Россией

Посол Китая Чжан Ханьхуэй: страна продолжит укреплять политическое взаимодоверие с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Китай продолжит укреплять политическое взаимодоверие с Россией и усиливать сотрудничество для оказания поддержки друг другу, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Перед лицом новых обстоятельств и новых задач Китай готов вместе с Россией работать над реализацией консенсуса, достигнутого президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином, продолжит укреплять политическое взаимодоверие, усиливать поддержку друг другу, углублять деловое сотрудничество, усиливать гуманитарные обмены", - сказал Чжан Ханьхуэй, комментируя итоги завершившегося в Пекине 20-го съезда КПК.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 13:34
Матвиенко назвала взаимодействие Путина и Си Цзиньпина уникальным
По его словам, Китай также готов вместе с Россией "воплощать в себе ответственность крупных держав и играть направляющую роль", сотрудничать, чтобы помочь друг другу в осуществлении развития каждой из сторон.
Посол напомнил, что с начала этого года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на Зимней олимпиаде и на полях саммита ШОС, задав направление развитию российско-китайских отношений в новую эпоху.
"Член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И говорил, что в условиях глубокой перестройки и эволюции международных отношений Китай и Россия сильнее ощутили важные достижения добрососедства двух стран, взаимной выгоды и взаимного выигрыша, лучше поняли ценный для обеих сторон опыт неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны", - добавил Чжан Ханьхуэй.
Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи, а также состав Военного совета ЦК КПК - высшего партийного органа по руководству Вооруженными силами КНР. Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок и в третий раз утвержден на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 09:52
В Китае объяснили, как доллар разбился о Россию
 
Россия-Китай: ГлавноеВ миреЧжан ХаньхуэйКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала