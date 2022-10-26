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Российские военные отразили атаки ВСУ у Давыдова Брода под Херсоном - РИА Новости, 26.10.2022
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Российские военные отразили атаки ВСУ у Давыдова Брода под Херсоном
Российские военные отразили атаки ВСУ у Давыдова Брода под Херсоном - РИА Новости, 26.10.2022
Российские военные отразили атаки ВСУ у Давыдова Брода под Херсоном
Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод в Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:51
2022-10-26T19:08
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
кирилл стремоусов
воздушно-десантные войска россии
в мире
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод в Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По словам Стремоусова, украинские войска откатились на прежние рубежи, понеся большие потери в личном составе и в бронетехнике. В частности, ВСУ лишились двух танков.О непрекращающихся атаках украинских войск малыми группами в регионе сообщается все чаще в последнее время. Пока все попытки ВСУ продвинуться безуспешны.Накануне Минобороны России рассказало, что только за сутки при отражении украинских атак, проводившихся силами двух ротных тактических групп в районе сел Ищенка и Брускинское, противник потерял до 130 военных, три танка и девять бронемашин.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.
https://ria.ru/20221026/kherson-1826904138.html
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херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, кирилл стремоусов, воздушно-десантные войска россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Кирилл Стремоусов, Воздушно-десантные войска России, В мире
18:51 26.10.2022 (обновлено: 19:08 26.10.2022)
 
Российские военные отразили атаки ВСУ у Давыдова Брода под Херсоном

ВС России отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у Давыдова Брода под Херсоном

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод в Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"На Херсонском направлении в течение суток укронацисты предпринимали отчаянные попытки расширить плацдарм от Давыдова Брода в сторону Ищенки составом до четырех батальонно-тактических групп. Части ВДВ при поддержке артиллерии 42-ой мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки, тем самым удержав позиции", — написал он.

По словам Стремоусова, украинские войска откатились на прежние рубежи, понеся большие потери в личном составе и в бронетехнике. В частности, ВСУ лишились двух танков.
О непрекращающихся атаках украинских войск малыми группами в регионе сообщается все чаще в последнее время. Пока все попытки ВСУ продвинуться безуспешны.
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Накануне Минобороны России рассказало, что только за сутки при отражении украинских атак, проводившихся силами двух ротных тактических групп в районе сел Ищенка и Брускинское, противник потерял до 130 военных, три танка и девять бронемашин.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.
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