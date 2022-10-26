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Херсонские власти рассказали, когда снова разрешат въезд на правобережье
Херсонские власти рассказали, когда снова разрешат въезд на правобережье - РИА Новости, 26.10.2022
Херсонские власти рассказали, когда снова разрешат въезд на правобережье
Запрет на въезд на правый берег Днепра в Херсонской области будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении, заявил замглавы администрации... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:26
2022-10-26T18:26
2022-10-26T18:26
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
кирилл стремоусов
владимир сальдо
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Запрет на въезд на правый берег Днепра в Херсонской области будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Запрет перемещения гражданских лиц с левого берега Днепра на правый будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что запрет на въезд на правобережную часть Херсонской области будет действовать до выходных и может быть продлен в зависимости от обстановки.Ограничение на въезд на правобережную часть в Херсонской области было введено 19 октября на неделю.
https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Херсонские власти рассказали, когда снова разрешат въезд на правобережье
Стремоусов: запрет на въезд на правый берег снимут, когда уменьшится поток выезжающих