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Херсонские власти рассказали, когда снова разрешат въезд на правобережье - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/kherson-1827017484.html
Херсонские власти рассказали, когда снова разрешат въезд на правобережье
Херсонские власти рассказали, когда снова разрешат въезд на правобережье - РИА Новости, 26.10.2022
Херсонские власти рассказали, когда снова разрешат въезд на правобережье
Запрет на въезд на правый берег Днепра в Херсонской области будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении, заявил замглавы администрации... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:26
2022-10-26T18:26
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
кирилл стремоусов
владимир сальдо
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Запрет на въезд на правый берег Днепра в Херсонской области будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Запрет перемещения гражданских лиц с левого берега Днепра на правый будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что запрет на въезд на правобережную часть Херсонской области будет действовать до выходных и может быть продлен в зависимости от обстановки.Ограничение на въезд на правобережную часть в Херсонской области было введено 19 октября на неделю.
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безопасность, херсонская область , кирилл стремоусов, владимир сальдо, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:26 26.10.2022
 
Херсонские власти рассказали, когда снова разрешат въезд на правобережье

Стремоусов: запрет на въезд на правый берег снимут, когда уменьшится поток выезжающих

© РИА Новости / Мария МарикянПереправа на катере через Днепр в Херсоне
Переправа на катере через Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Переправа на катере через Днепр в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Запрет на въезд на правый берег Днепра в Херсонской области будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Запрет перемещения гражданских лиц с левого берега Днепра на правый будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что запрет на въезд на правобережную часть Херсонской области будет действовать до выходных и может быть продлен в зависимости от обстановки.
Ограничение на въезд на правобережную часть в Херсонской области было введено 19 октября на неделю.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьКирилл СтремоусовВладимир СальдоРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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