https://ria.ru/20221026/kherson-1827017484.html

Херсонские власти рассказали, когда снова разрешат въезд на правобережье

Херсонские власти рассказали, когда снова разрешат въезд на правобережье - РИА Новости, 26.10.2022

Херсонские власти рассказали, когда снова разрешат въезд на правобережье

Запрет на въезд на правый берег Днепра в Херсонской области будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении, заявил замглавы администрации... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:26

2022-10-26T18:26

2022-10-26T18:26

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

кирилл стремоусов

владимир сальдо

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Запрет на въезд на правый берег Днепра в Херсонской области будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Запрет перемещения гражданских лиц с левого берега Днепра на правый будет снят, когда уменьшится поток выезжающих в обратном направлении", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что запрет на въезд на правобережную часть Херсонской области будет действовать до выходных и может быть продлен в зависимости от обстановки.Ограничение на въезд на правобережную часть в Херсонской области было введено 19 октября на неделю.

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Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , кирилл стремоусов, владимир сальдо, россия, ситуация в днр и лнр