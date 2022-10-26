https://ria.ru/20221026/kartina-1827000624.html

Защита обжаловала приговор охраннику из-за пририсованных глаз на картине

Защита обжаловала приговор охраннику из-за пририсованных глаз на картине - РИА Новости, 26.10.2022

Защита обжаловала приговор охраннику из-за пририсованных глаз на картине

Защита подала жалобы на решение суда по приговору экс-охраннику "Ельцин Центра" Александру Васильеву, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:03

2022-10-26T18:03

2022-10-26T18:03

культура

новости культуры

казимир малевич

ельцин центр

третьяковская галерея

выставки

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Защита подала жалобы на решение суда по приговору экс-охраннику "Ельцин Центра" Александру Васильеву, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.В декабре прошлого года экс-охранник "Ельцин Центра" Александр Васильев пририсовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин Центре".В конце августа Верх-Исетский районный суд назначил Васильеву 180 часов обязательных работ и лечение у психиатра по статье УК РФ "Вандализм".Ранее в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области РИА Новости сообщили, что приступить к обязательным работами Васильев сможет не так скоро, ведь, возможно, в суде будет обжалование приговора. Об этом заявлял и адвокат осужденного в день решения суда.

https://ria.ru/20221019/vandalizm-1825081450.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, казимир малевич, ельцин центр, третьяковская галерея, выставки