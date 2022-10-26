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Защита обжаловала приговор охраннику из-за пририсованных глаз на картине - РИА Новости, 26.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221026/kartina-1827000624.html
Защита обжаловала приговор охраннику из-за пририсованных глаз на картине
Защита обжаловала приговор охраннику из-за пририсованных глаз на картине - РИА Новости, 26.10.2022
Защита обжаловала приговор охраннику из-за пририсованных глаз на картине
Защита подала жалобы на решение суда по приговору экс-охраннику "Ельцин Центра" Александру Васильеву, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:03
2022-10-26T18:03
культура
новости культуры
казимир малевич
ельцин центр
третьяковская галерея
выставки
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Защита подала жалобы на решение суда по приговору экс-охраннику "Ельцин Центра" Александру Васильеву, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.В декабре прошлого года экс-охранник "Ельцин Центра" Александр Васильев пририсовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин Центре".В конце августа Верх-Исетский районный суд назначил Васильеву 180 часов обязательных работ и лечение у психиатра по статье УК РФ "Вандализм".Ранее в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области РИА Новости сообщили, что приступить к обязательным работами Васильев сможет не так скоро, ведь, возможно, в суде будет обжалование приговора. Об этом заявлял и адвокат осужденного в день решения суда.
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новости культуры, казимир малевич, ельцин центр, третьяковская галерея, выставки
Культура, Новости культуры, Казимир Малевич, Ельцин центр, Третьяковская галерея, Выставки
18:03 26.10.2022
 
Защита обжаловала приговор охраннику из-за пририсованных глаз на картине

Защита обжаловала приговор охраннику из-за пририсованных глаз на картине Лепорской

Картина Анны Лепорской "Три фигуры"
Картина Анны Лепорской Три фигуры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Защита подала жалобы на решение суда по приговору экс-охраннику "Ельцин Центра" Александру Васильеву, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
"Жалобы поданы, будут там (в Верх-Исетском районном суде) рассмотрены", – сказал собеседник агентства.
В декабре прошлого года экс-охранник "Ельцин Центра" Александр Васильев пририсовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин Центре".
В конце августа Верх-Исетский районный суд назначил Васильеву 180 часов обязательных работ и лечение у психиатра по статье УК РФ "Вандализм".
Ранее в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области РИА Новости сообщили, что приступить к обязательным работами Васильев сможет не так скоро, ведь, возможно, в суде будет обжалование приговора. Об этом заявлял и адвокат осужденного в день решения суда.
Картина Анны Лепорской Три фигуры в Ельцин-центре - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 12:42Культура
Холст Лепорской "Три фигуры" полностью восстановлен после акта вандализма
 
КультураНовости культурыКазимир МалевичЕльцин центрТретьяковская галереяВыставки
 
 
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