https://ria.ru/20221026/italiya-1826917473.html

МИД выразил протест Италии из-за отзыва приглашения на заседание экспертов

МИД выразил протест Италии из-за отзыва приглашения на заседание экспертов - РИА Новости, 26.10.2022

МИД выразил протест Италии из-за отзыва приглашения на заседание экспертов

Москва возмущена решением Рима отозвать приглашение на заседание группы экспертов инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, заявила... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:09

2022-10-26T14:09

2022-10-26T14:29

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

италия

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Москва возмущена решением Рима отозвать приглашение на заседание группы экспертов инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Возмущены фактом отзыва Италией ранее направленного России приглашения на открывающееся 26 октября в Риме заседание Группы экспертов по оперативным вопросам (ГЭОВ) Инициативы по борьбе с распространением ОМУ (ИБОР). Выражаем решительный протест", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.По ее словам, Москва рассматривает шаг Рима как недружественный."Это очередной провокационный выпад в отношении России. Отстранив наших экспертов от участия в мероприятии, Италия грубо нарушила свои полномочия, полностью подорвала доверие к себе, расписалась в неготовности добросовестно и беспристрастно выполнять председательские функции и организовывать многосторонние мероприятия", - добавила она.Захарова подчеркнула, что Россия целиком и полностью дистанцируется от любых пониманий и договоренностей, которые могут быть достигнуты государствами-участниками римского мероприятия."Исходим также из того, что взятый Западом курс на политизацию работы ИБОР в принципе ставит под сомнение легитимность всей деятельности в рамках Инициативы. Наряду с этим подчеркиваем неизменную приверженность РФ делу нераспространения, готовность вносить весомый вклад в достижение соответствующих целей в сотрудничестве с теми партнёрами, которые в этом действительно заинтересованы", - заявила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20221024/magate-1826314136.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), италия, россия