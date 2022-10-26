https://ria.ru/20221026/italiya-1826917473.html
МИД выразил протест Италии из-за отзыва приглашения на заседание экспертов
МИД выразил протест Италии из-за отзыва приглашения на заседание экспертов - РИА Новости, 26.10.2022
МИД выразил протест Италии из-за отзыва приглашения на заседание экспертов
Москва возмущена решением Рима отозвать приглашение на заседание группы экспертов инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, заявила... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:09
2022-10-26T14:09
2022-10-26T14:29
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
италия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9d80842de9409bd958fb34b5b956779.jpg
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Москва возмущена решением Рима отозвать приглашение на заседание группы экспертов инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Возмущены фактом отзыва Италией ранее направленного России приглашения на открывающееся 26 октября в Риме заседание Группы экспертов по оперативным вопросам (ГЭОВ) Инициативы по борьбе с распространением ОМУ (ИБОР). Выражаем решительный протест", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.По ее словам, Москва рассматривает шаг Рима как недружественный."Это очередной провокационный выпад в отношении России. Отстранив наших экспертов от участия в мероприятии, Италия грубо нарушила свои полномочия, полностью подорвала доверие к себе, расписалась в неготовности добросовестно и беспристрастно выполнять председательские функции и организовывать многосторонние мероприятия", - добавила она.Захарова подчеркнула, что Россия целиком и полностью дистанцируется от любых пониманий и договоренностей, которые могут быть достигнуты государствами-участниками римского мероприятия."Исходим также из того, что взятый Западом курс на политизацию работы ИБОР в принципе ставит под сомнение легитимность всей деятельности в рамках Инициативы. Наряду с этим подчеркиваем неизменную приверженность РФ делу нераспространения, готовность вносить весомый вклад в достижение соответствующих целей в сотрудничестве с теми партнёрами, которые в этом действительно заинтересованы", - заявила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20221024/magate-1826314136.html
https://ria.ru/20221026/magate-1826896083.html
италия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08c49a85d65a8321d62cf1e7e18ff6ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), италия, россия
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Италия, Россия
14:09 26.10.2022 (обновлено: 14:29 26.10.2022)
МИД выразил протест Италии из-за отзыва приглашения на заседание экспертов
В МИД возмутились отзывом Италией приглашения на заседание экспертов по оружию
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.
Москва возмущена решением Рима отозвать приглашение на заседание группы экспертов инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Возмущены фактом отзыва Италией
ранее направленного России приглашения на открывающееся 26 октября в Риме заседание Группы экспертов по оперативным вопросам (ГЭОВ) Инициативы по борьбе с распространением ОМУ (ИБОР). Выражаем решительный протест", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.
По ее словам, Москва рассматривает шаг Рима как недружественный.
"Это очередной провокационный выпад в отношении России. Отстранив наших экспертов от участия в мероприятии, Италия грубо нарушила свои полномочия, полностью подорвала доверие к себе, расписалась в неготовности добросовестно и беспристрастно выполнять председательские функции и организовывать многосторонние мероприятия", - добавила она.
Захарова подчеркнула, что Россия целиком и полностью дистанцируется от любых пониманий и договоренностей, которые могут быть достигнуты государствами-участниками римского мероприятия.
"Исходим также из того, что взятый Западом курс на политизацию работы ИБОР в принципе ставит под сомнение легитимность всей деятельности в рамках Инициативы. Наряду с этим подчеркиваем неизменную приверженность РФ делу нераспространения, готовность вносить весомый вклад в достижение соответствующих целей в сотрудничестве с теми партнёрами, которые в этом действительно заинтересованы", - заявила официальный представитель МИД РФ.