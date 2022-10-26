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МИД выразил протест Италии из-за отзыва приглашения на заседание экспертов - РИА Новости, 26.10.2022
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МИД выразил протест Италии из-за отзыва приглашения на заседание экспертов
МИД выразил протест Италии из-за отзыва приглашения на заседание экспертов - РИА Новости, 26.10.2022
МИД выразил протест Италии из-за отзыва приглашения на заседание экспертов
Москва возмущена решением Рима отозвать приглашение на заседание группы экспертов инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, заявила... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:09
2022-10-26T14:29
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Москва возмущена решением Рима отозвать приглашение на заседание группы экспертов инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Возмущены фактом отзыва Италией ранее направленного России приглашения на открывающееся 26 октября в Риме заседание Группы экспертов по оперативным вопросам (ГЭОВ) Инициативы по борьбе с распространением ОМУ (ИБОР). Выражаем решительный протест", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.По ее словам, Москва рассматривает шаг Рима как недружественный."Это очередной провокационный выпад в отношении России. Отстранив наших экспертов от участия в мероприятии, Италия грубо нарушила свои полномочия, полностью подорвала доверие к себе, расписалась в неготовности добросовестно и беспристрастно выполнять председательские функции и организовывать многосторонние мероприятия", - добавила она.Захарова подчеркнула, что Россия целиком и полностью дистанцируется от любых пониманий и договоренностей, которые могут быть достигнуты государствами-участниками римского мероприятия."Исходим также из того, что взятый Западом курс на политизацию работы ИБОР в принципе ставит под сомнение легитимность всей деятельности в рамках Инициативы. Наряду с этим подчеркиваем неизменную приверженность РФ делу нераспространения, готовность вносить весомый вклад в достижение соответствующих целей в сотрудничестве с теми партнёрами, которые в этом действительно заинтересованы", - заявила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20221024/magate-1826314136.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), италия, россия
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Италия, Россия
14:09 26.10.2022 (обновлено: 14:29 26.10.2022)
 
МИД выразил протест Италии из-за отзыва приглашения на заседание экспертов

В МИД возмутились отзывом Италией приглашения на заседание экспертов по оружию

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Москва возмущена решением Рима отозвать приглашение на заседание группы экспертов инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Возмущены фактом отзыва Италией ранее направленного России приглашения на открывающееся 26 октября в Риме заседание Группы экспертов по оперативным вопросам (ГЭОВ) Инициативы по борьбе с распространением ОМУ (ИБОР). Выражаем решительный протест", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.
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По ее словам, Москва рассматривает шаг Рима как недружественный.
"Это очередной провокационный выпад в отношении России. Отстранив наших экспертов от участия в мероприятии, Италия грубо нарушила свои полномочия, полностью подорвала доверие к себе, расписалась в неготовности добросовестно и беспристрастно выполнять председательские функции и организовывать многосторонние мероприятия", - добавила она.
Захарова подчеркнула, что Россия целиком и полностью дистанцируется от любых пониманий и договоренностей, которые могут быть достигнуты государствами-участниками римского мероприятия.
"Исходим также из того, что взятый Западом курс на политизацию работы ИБОР в принципе ставит под сомнение легитимность всей деятельности в рамках Инициативы. Наряду с этим подчеркиваем неизменную приверженность РФ делу нераспространения, готовность вносить весомый вклад в достижение соответствующих целей в сотрудничестве с теми партнёрами, которые в этом действительно заинтересованы", - заявила официальный представитель МИД РФ.
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