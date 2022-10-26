https://ria.ru/20221026/integratsiya-1826834697.html
Мезенцев: углубление интеграции в сфере космоса станет ответом на санкции
Мезенцев: углубление интеграции в сфере космоса станет ответом на санкции - РИА Новости, 26.10.2022
Мезенцев: углубление интеграции в сфере космоса станет ответом на санкции
Углубление интеграции Белоруссии и России, в том числе в сфере развития космических технологий, позволит дать успешный ответ на западные санкции в отношении... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:35
2022-10-26T10:35
2022-10-26T10:36
союзное государство
россия
белоруссия
роскосмос
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Углубление интеграции Белоруссии и России, в том числе в сфере развития космических технологий, позволит дать успешный ответ на западные санкции в отношении двух государства, заявил во вторник в Минске госсекретарь белорусско-российского Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Та интеграция, которая сегодня идет между сторонами, и те рубежи, на которые мы хотим выйти, будут максимально успешным ответом на те санкции, которые есть. Лучший ответ на беспрецедентное несправедливое санкционное давление Запада – более сплоченная последовательная совместная профессиональная работа, анализ того, что мы можем сделать совместно и что умеем", - сказал Мезенцев во время участия в Белорусском космическом конгрессе.Мезенцев отметил, что определенные трудности, вызванные западными санкциями, есть на текущем этапе сотрудничества Минска и Москвы в космической сфере. "Мы хотим его как можно быстрее преодолеть. Но это – еще и стимул для углубления научно-исследовательских и конструкторских работ, анализа того потенциала, который мы должны мобилизовать в пользу единых космических программ Союзного государства", - продолжил он. Госсекретарь подчеркнул, что между тем текущий период – это фундамент для еще большей мобилизации сторон, углубления сотрудничества, а также ухода от безосновательных споров. Мезенцев заявил, что возрастает роль союзных научно-технических программ на текущем этапе интеграции двух стран.Он обратил внимание, что реальная экономика востребует результаты космических программ, констатировал важность получаемых разработок в рамках реализуемых космических программ для развития систем связи, а также для повышения обороноспособности союзного государства.Мезенцев подчеркнул, что белорусская и российская стороны вышли не просто на идеи и проекты, а на этап реализации важнейшей программы по созданию российско-белорусского космического аппарата с уникальным расширением съемки как основы будущей совместной группировки спутников дистанционного зондирования земли."Стороны уже объявляли о готовности работать над созданием совместного белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли. Такая работа сегодня куда более реальна. По поручению президентов в адрес академий наук Беларуси и России, корпорации "Роскосмос" выделены соответствующие значительные средства. Мы хотели бы, чтобы на следующем этапе работа над спутником дистанционного зондирования земли велась в рамках утвержденной советом министров союзного государства программы Союзного государства, чтобы это еще раз подчеркнуло (космос как – ред.) один из приоритетов союзного строительства и новой практики на нынешнем этапе экономической интеграции", - сказал Мезенцев.Мезенцев добавил, что уже успешно реализованы семь союзных программ в сфере космоса, а сейчас стороны приступили к реализации программы "Интеграция-СГ", рассчитанной до января 2024 года.
https://ria.ru/20221025/sg-1826464714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, роскосмос, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Роскосмос, Дмитрий Мезенцев
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Углубление интеграции Белоруссии и России, в том числе в сфере развития космических технологий, позволит дать успешный ответ на западные санкции в отношении двух государства, заявил во вторник в Минске госсекретарь белорусско-российского Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Та интеграция, которая сегодня идет между сторонами, и те рубежи, на которые мы хотим выйти, будут максимально успешным ответом на те санкции, которые есть. Лучший ответ на беспрецедентное несправедливое санкционное давление Запада – более сплоченная последовательная совместная профессиональная работа, анализ того, что мы можем сделать совместно и что умеем", - сказал Мезенцев во время участия в Белорусском космическом конгрессе.
Мезенцев отметил, что определенные трудности, вызванные западными санкциями, есть на текущем этапе сотрудничества Минска и Москвы
в космической сфере. "Мы хотим его как можно быстрее преодолеть. Но это – еще и стимул для углубления научно-исследовательских и конструкторских работ, анализа того потенциала, который мы должны мобилизовать в пользу единых космических программ Союзного государства", - продолжил он. Госсекретарь подчеркнул, что между тем текущий период – это фундамент для еще большей мобилизации сторон, углубления сотрудничества, а также ухода от безосновательных споров. Мезенцев заявил, что возрастает роль союзных научно-технических программ на текущем этапе интеграции двух стран.
Он обратил внимание, что реальная экономика востребует результаты космических программ, констатировал важность получаемых разработок в рамках реализуемых космических программ для развития систем связи, а также для повышения обороноспособности союзного государства.
Мезенцев подчеркнул, что белорусская и российская стороны вышли не просто на идеи и проекты, а на этап реализации важнейшей программы по созданию российско-белорусского космического аппарата с уникальным расширением съемки как основы будущей совместной группировки спутников дистанционного зондирования земли.
"Стороны уже объявляли о готовности работать над созданием совместного белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли. Такая работа сегодня куда более реальна. По поручению президентов в адрес академий наук Беларуси и России, корпорации "Роскосмос
" выделены соответствующие значительные средства. Мы хотели бы, чтобы на следующем этапе работа над спутником дистанционного зондирования земли велась в рамках утвержденной советом министров союзного государства программы Союзного государства, чтобы это еще раз подчеркнуло (космос как – ред.) один из приоритетов союзного строительства и новой практики на нынешнем этапе экономической интеграции", - сказал Мезенцев.
Мезенцев добавил, что уже успешно реализованы семь союзных программ в сфере космоса, а сейчас стороны приступили к реализации программы "Интеграция-СГ", рассчитанной до января 2024 года.