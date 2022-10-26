https://ria.ru/20221026/integratsiya-1826834697.html

Мезенцев: углубление интеграции в сфере космоса станет ответом на санкции

Мезенцев: углубление интеграции в сфере космоса станет ответом на санкции - РИА Новости, 26.10.2022

Мезенцев: углубление интеграции в сфере космоса станет ответом на санкции

Углубление интеграции Белоруссии и России, в том числе в сфере развития космических технологий, позволит дать успешный ответ на западные санкции в отношении... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:35

2022-10-26T10:35

2022-10-26T10:36

союзное государство

россия

белоруссия

роскосмос

дмитрий мезенцев

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Углубление интеграции Белоруссии и России, в том числе в сфере развития космических технологий, позволит дать успешный ответ на западные санкции в отношении двух государства, заявил во вторник в Минске госсекретарь белорусско-российского Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Та интеграция, которая сегодня идет между сторонами, и те рубежи, на которые мы хотим выйти, будут максимально успешным ответом на те санкции, которые есть. Лучший ответ на беспрецедентное несправедливое санкционное давление Запада – более сплоченная последовательная совместная профессиональная работа, анализ того, что мы можем сделать совместно и что умеем", - сказал Мезенцев во время участия в Белорусском космическом конгрессе.Мезенцев отметил, что определенные трудности, вызванные западными санкциями, есть на текущем этапе сотрудничества Минска и Москвы в космической сфере. "Мы хотим его как можно быстрее преодолеть. Но это – еще и стимул для углубления научно-исследовательских и конструкторских работ, анализа того потенциала, который мы должны мобилизовать в пользу единых космических программ Союзного государства", - продолжил он. Госсекретарь подчеркнул, что между тем текущий период – это фундамент для еще большей мобилизации сторон, углубления сотрудничества, а также ухода от безосновательных споров. Мезенцев заявил, что возрастает роль союзных научно-технических программ на текущем этапе интеграции двух стран.Он обратил внимание, что реальная экономика востребует результаты космических программ, констатировал важность получаемых разработок в рамках реализуемых космических программ для развития систем связи, а также для повышения обороноспособности союзного государства.Мезенцев подчеркнул, что белорусская и российская стороны вышли не просто на идеи и проекты, а на этап реализации важнейшей программы по созданию российско-белорусского космического аппарата с уникальным расширением съемки как основы будущей совместной группировки спутников дистанционного зондирования земли."Стороны уже объявляли о готовности работать над созданием совместного белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли. Такая работа сегодня куда более реальна. По поручению президентов в адрес академий наук Беларуси и России, корпорации "Роскосмос" выделены соответствующие значительные средства. Мы хотели бы, чтобы на следующем этапе работа над спутником дистанционного зондирования земли велась в рамках утвержденной советом министров союзного государства программы Союзного государства, чтобы это еще раз подчеркнуло (космос как – ред.) один из приоритетов союзного строительства и новой практики на нынешнем этапе экономической интеграции", - сказал Мезенцев.Мезенцев добавил, что уже успешно реализованы семь союзных программ в сфере космоса, а сейчас стороны приступили к реализации программы "Интеграция-СГ", рассчитанной до января 2024 года.

https://ria.ru/20221025/sg-1826464714.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, роскосмос, дмитрий мезенцев