https://ria.ru/20221026/informresurs-1826918514.html
В Липецкой области разработали новый информресурс - "Социальный навигатор"
В Липецкой области разработали новый информресурс - "Социальный навигатор" - РИА Новости, 26.10.2022
В Липецкой области разработали новый информресурс - "Социальный навигатор"
В Липецкой области разработали новый информационный ресурс – "Социальный навигатор", призванный помочь человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:11
2022-10-26T14:11
2022-10-26T14:11
липецкая область
игорь артамонов
общество
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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. В Липецкой области разработали новый информационный ресурс – "Социальный навигатор", призванный помочь человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, максимально упростить взаимодействие с государственными структурами, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он напомнил, что в последние годы в Липецкой области уделяется большое внимание повышению качества обслуживания жителей региона."Мы стремимся максимально упростить для липчан получение социальных услуг, что очень важно в сегодняшней обстановке. Постараемся максимально ускорить этот процесс", – отметил Артамонов.По словам главы региона, "Социальный навигатор" пока объединяет информацию о трех ситуациях: потеря кормильца, потеря кормильца в ходе боевых действий и мобилизованные граждане и их семьи. Разделы навигатора содержат информацию о выплатах, льготах, психологической помощи, других ресурсах, которые предусмотрены для поддержки граждан в той или иной ситуации. Материалы изложены в понятной каждому форме. По мнению разработчиков, новый информационный помощник поможет повысить качество услуг и сервисов в социальной сфере.
https://ria.ru/20221025/lipetsk-1826483549.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество
ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. В Липецкой области разработали новый информационный ресурс – "Социальный навигатор", призванный помочь человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, максимально упростить взаимодействие с государственными структурами, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он напомнил, что в последние годы в Липецкой области уделяется большое внимание повышению качества обслуживания жителей региона.
"Мы стремимся максимально упростить для липчан получение социальных услуг, что очень важно в сегодняшней обстановке. Постараемся максимально ускорить этот процесс", – отметил Артамонов
.
По словам главы региона, "Социальный навигатор" пока объединяет информацию о трех ситуациях: потеря кормильца, потеря кормильца в ходе боевых действий и мобилизованные граждане и их семьи. Разделы навигатора содержат информацию о выплатах, льготах, психологической помощи, других ресурсах, которые предусмотрены для поддержки граждан в той или иной ситуации. Материалы изложены в понятной каждому форме. По мнению разработчиков, новый информационный помощник поможет повысить качество услуг и сервисов в социальной сфере.