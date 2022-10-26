https://ria.ru/20221026/informresurs-1826918514.html

В Липецкой области разработали новый информресурс - "Социальный навигатор"

В Липецкой области разработали новый информресурс - "Социальный навигатор" - РИА Новости, 26.10.2022

В Липецкой области разработали новый информресурс - "Социальный навигатор"

В Липецкой области разработали новый информационный ресурс – "Социальный навигатор", призванный помочь человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:11

2022-10-26T14:11

2022-10-26T14:11

липецкая область

игорь артамонов

общество

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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. В Липецкой области разработали новый информационный ресурс – "Социальный навигатор", призванный помочь человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, максимально упростить взаимодействие с государственными структурами, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он напомнил, что в последние годы в Липецкой области уделяется большое внимание повышению качества обслуживания жителей региона."Мы стремимся максимально упростить для липчан получение социальных услуг, что очень важно в сегодняшней обстановке. Постараемся максимально ускорить этот процесс", – отметил Артамонов.По словам главы региона, "Социальный навигатор" пока объединяет информацию о трех ситуациях: потеря кормильца, потеря кормильца в ходе боевых действий и мобилизованные граждане и их семьи. Разделы навигатора содержат информацию о выплатах, льготах, психологической помощи, других ресурсах, которые предусмотрены для поддержки граждан в той или иной ситуации. Материалы изложены в понятной каждому форме. По мнению разработчиков, новый информационный помощник поможет повысить качество услуг и сервисов в социальной сфере.

https://ria.ru/20221025/lipetsk-1826483549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, общество