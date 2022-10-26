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В Липецкой области разработали новый информресурс - "Социальный навигатор" - РИА Новости, 26.10.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221026/informresurs-1826918514.html
В Липецкой области разработали новый информресурс - "Социальный навигатор"
В Липецкой области разработали новый информресурс - "Социальный навигатор" - РИА Новости, 26.10.2022
В Липецкой области разработали новый информресурс - "Социальный навигатор"
В Липецкой области разработали новый информационный ресурс – "Социальный навигатор", призванный помочь человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:11
2022-10-26T14:11
липецкая область
игорь артамонов
общество
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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. В Липецкой области разработали новый информационный ресурс – "Социальный навигатор", призванный помочь человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, максимально упростить взаимодействие с государственными структурами, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он напомнил, что в последние годы в Липецкой области уделяется большое внимание повышению качества обслуживания жителей региона."Мы стремимся максимально упростить для липчан получение социальных услуг, что очень важно в сегодняшней обстановке. Постараемся максимально ускорить этот процесс", – отметил Артамонов.По словам главы региона, "Социальный навигатор" пока объединяет информацию о трех ситуациях: потеря кормильца, потеря кормильца в ходе боевых действий и мобилизованные граждане и их семьи. Разделы навигатора содержат информацию о выплатах, льготах, психологической помощи, других ресурсах, которые предусмотрены для поддержки граждан в той или иной ситуации. Материалы изложены в понятной каждому форме. По мнению разработчиков, новый информационный помощник поможет повысить качество услуг и сервисов в социальной сфере.
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игорь артамонов, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество
14:11 26.10.2022
 

В Липецкой области разработали новый информресурс - "Социальный навигатор"

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. В Липецкой области разработали новый информационный ресурс – "Социальный навигатор", призванный помочь человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, максимально упростить взаимодействие с государственными структурами, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он напомнил, что в последние годы в Липецкой области уделяется большое внимание повышению качества обслуживания жителей региона.
В Липецке отремонтируют Сокольский мост - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 12:01Липецкая область
В Липецке отремонтируют Сокольский мост
"Мы стремимся максимально упростить для липчан получение социальных услуг, что очень важно в сегодняшней обстановке. Постараемся максимально ускорить этот процесс", – отметил Артамонов.
По словам главы региона, "Социальный навигатор" пока объединяет информацию о трех ситуациях: потеря кормильца, потеря кормильца в ходе боевых действий и мобилизованные граждане и их семьи. Разделы навигатора содержат информацию о выплатах, льготах, психологической помощи, других ресурсах, которые предусмотрены для поддержки граждан в той или иной ситуации. Материалы изложены в понятной каждому форме. По мнению разработчиков, новый информационный помощник поможет повысить качество услуг и сервисов в социальной сфере.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновОбщество
 
 
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