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МИД РФ: концепцию информбезопасности СГ могут утвердить в 2022 - РИА Новости, 26.10.2022
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МИД РФ: концепцию информбезопасности СГ могут утвердить в 2022
МИД РФ: концепцию информбезопасности СГ могут утвердить в 2022 - РИА Новости, 26.10.2022
МИД РФ: концепцию информбезопасности СГ могут утвердить в 2022
Концепция информационной безопасности Союзного государства Белоруссии и РФ может быть утверждена в 2022 году, сообщил директор второго департамента стран СНГ... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:43
2022-10-26T17:43
парламентское собрание союза беларуси и россии
алексей полищук
россия
белоруссия
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Концепция информационной безопасности Союзного государства Белоруссии и РФ может быть утверждена в 2022 году, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Мы рассчитываем, что до конца года все необходимые процедуры будут выполнены, концепция будет утверждена и создаст основы для практической деятельности", - сказал Полищук, выступая на заседании комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по безопасности и обороне, которое проходит в формате видеоконференции.По его словам, в целом необходимые внутригосударственные процедуры по согласованию проекта концепции пройдены, что позволило постоянному комитету Союзного государства в сентябре начать работу по принятию концепции. В частности, подготовлены проекты решений совета министров и ВГС Союзного государства, направлены на подпись профильным министрам двух стран и после одобрения и визирования документы пойдут на утверждение Высшим госсоветом Союзного государства.
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алексей полищук, россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Алексей Полищук, Россия, Белоруссия
17:43 26.10.2022
 

МИД РФ: концепцию информбезопасности СГ могут утвердить в 2022

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Концепция информационной безопасности Союзного государства Белоруссии и РФ может быть утверждена в 2022 году, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Мы рассчитываем, что до конца года все необходимые процедуры будут выполнены, концепция будет утверждена и создаст основы для практической деятельности", - сказал Полищук, выступая на заседании комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по безопасности и обороне, которое проходит в формате видеоконференции.
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По его словам, в целом необходимые внутригосударственные процедуры по согласованию проекта концепции пройдены, что позволило постоянному комитету Союзного государства в сентябре начать работу по принятию концепции. В частности, подготовлены проекты решений совета министров и ВГС Союзного государства, направлены на подпись профильным министрам двух стран и после одобрения и визирования документы пойдут на утверждение Высшим госсоветом Союзного государства.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАлексей ПолищукРоссияБелоруссия
 
 
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