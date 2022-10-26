https://ria.ru/20221026/informbezopasnost-1827004599.html

МИД РФ: концепцию информбезопасности СГ могут утвердить в 2022

МИД РФ: концепцию информбезопасности СГ могут утвердить в 2022 - РИА Новости, 26.10.2022

МИД РФ: концепцию информбезопасности СГ могут утвердить в 2022

Концепция информационной безопасности Союзного государства Белоруссии и РФ может быть утверждена в 2022 году, сообщил директор второго департамента стран СНГ... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:43

2022-10-26T17:43

2022-10-26T17:43

парламентское собрание союза беларуси и россии

алексей полищук

россия

белоруссия

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Концепция информационной безопасности Союзного государства Белоруссии и РФ может быть утверждена в 2022 году, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Мы рассчитываем, что до конца года все необходимые процедуры будут выполнены, концепция будет утверждена и создаст основы для практической деятельности", - сказал Полищук, выступая на заседании комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по безопасности и обороне, которое проходит в формате видеоконференции.По его словам, в целом необходимые внутригосударственные процедуры по согласованию проекта концепции пройдены, что позволило постоянному комитету Союзного государства в сентябре начать работу по принятию концепции. В частности, подготовлены проекты решений совета министров и ВГС Союзного государства, направлены на подпись профильным министрам двух стран и после одобрения и визирования документы пойдут на утверждение Высшим госсоветом Союзного государства.

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825623345.html

россия

белоруссия

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Артем Смирнов

алексей полищук, россия, белоруссия