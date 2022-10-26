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Инфляция в Австралии достигла максимального уровня с 1990 года - РИА Новости, 26.10.2022
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Инфляция в Австралии достигла максимального уровня с 1990 года
Инфляция в Австралии достигла максимального уровня с 1990 года - РИА Новости, 26.10.2022
Инфляция в Австралии достигла максимального уровня с 1990 года
Инфляция в Австралии достигла максимального уровня с 1990 года, сообщил в среду сайт Австралийского статистического бюро. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:05
2022-10-26T14:05
экономика
австралия
в мире
инфляция
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Инфляция в Австралии достигла максимального уровня с 1990 года, сообщил в среду сайт Австралийского статистического бюро.Только за три месяца с июля по сентябрь этого года цены выросли на 1,8% во многом из-за роста стоимости недвижимости, газа и мебели. Цены на жилье за год поднялись на 20,7%.Телерадиовещательная корпорация ABC приводит мнение эксперта о том, что "нехватка рабочих рук в строительной индустрии, сказавшаяся на повышении стоимости труда, повлияла на подорожание новых домов в третьем квартале года. По данным телеканала ABS, самый большой рост цен наблюдается на товары, с 1983 года с годовым повышением на 9,6%, а стоимость услуг на 4,1%.Накануне правительство Австралии предложило проект бюджета на 2023 год, предусмотрев субсидии в уходе за детьми и на фармацевтические препараты. Как отмечает ABC, это может снизить инфляцию в будущем году.
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экономика, австралия, в мире, инфляция
Экономика, Австралия, В мире, Инфляция
14:05 26.10.2022
 
Инфляция в Австралии достигла максимального уровня с 1990 года

Инфляция в Австралии составила 7,3 процента, достигнув максимального уровня с 1990 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный флаг Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Инфляция в Австралии достигла максимального уровня с 1990 года, сообщил в среду сайт Австралийского статистического бюро.
"Годовое движение индекса потребительских цен на 7,3% является самым высоким с 1990 года", - говорится в сообщении.
Только за три месяца с июля по сентябрь этого года цены выросли на 1,8% во многом из-за роста стоимости недвижимости, газа и мебели. Цены на жилье за год поднялись на 20,7%.
Телерадиовещательная корпорация ABC приводит мнение эксперта о том, что "нехватка рабочих рук в строительной индустрии, сказавшаяся на повышении стоимости труда, повлияла на подорожание новых домов в третьем квартале года. По данным телеканала ABS, самый большой рост цен наблюдается на товары, с 1983 года с годовым повышением на 9,6%, а стоимость услуг на 4,1%.
Накануне правительство Австралии предложило проект бюджета на 2023 год, предусмотрев субсидии в уходе за детьми и на фармацевтические препараты. Как отмечает ABC, это может снизить инфляцию в будущем году.
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