https://ria.ru/20221026/inflyatsiya-1826916582.html

Инфляция в Австралии достигла максимального уровня с 1990 года

Инфляция в Австралии достигла максимального уровня с 1990 года - РИА Новости, 26.10.2022

Инфляция в Австралии достигла максимального уровня с 1990 года

Инфляция в Австралии достигла максимального уровня с 1990 года, сообщил в среду сайт Австралийского статистического бюро. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:05

2022-10-26T14:05

2022-10-26T14:05

экономика

австралия

в мире

инфляция

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Инфляция в Австралии достигла максимального уровня с 1990 года, сообщил в среду сайт Австралийского статистического бюро.Только за три месяца с июля по сентябрь этого года цены выросли на 1,8% во многом из-за роста стоимости недвижимости, газа и мебели. Цены на жилье за год поднялись на 20,7%.Телерадиовещательная корпорация ABC приводит мнение эксперта о том, что "нехватка рабочих рук в строительной индустрии, сказавшаяся на повышении стоимости труда, повлияла на подорожание новых домов в третьем квартале года. По данным телеканала ABS, самый большой рост цен наблюдается на товары, с 1983 года с годовым повышением на 9,6%, а стоимость услуг на 4,1%.Накануне правительство Австралии предложило проект бюджета на 2023 год, предусмотрев субсидии в уходе за детьми и на фармацевтические препараты. Как отмечает ABC, это может снизить инфляцию в будущем году.

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австралия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, австралия, в мире, инфляция