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СМИ: Россия и Индонезия обсудили преодоление продовольственного кризиса - РИА Новости, 26.10.2022
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СМИ: Россия и Индонезия обсудили преодоление продовольственного кризиса
СМИ: Россия и Индонезия обсудили преодоление продовольственного кризиса - РИА Новости, 26.10.2022
СМИ: Россия и Индонезия обсудили преодоление продовольственного кризиса
Индонезийская ассоциация фермеров встретилась с торговым представительством России в Индонезии, чтобы обсудить вопрос сотрудничества для преодоления... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T01:54
2022-10-26T01:54
индонезия
россия
в мире
продовольствие
экономика
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Индонезийская ассоциация фермеров встретилась с торговым представительством России в Индонезии, чтобы обсудить вопрос сотрудничества для преодоления продовольственного кризиса, сообщает в среду портал Serambinews.com.Представитель ассоциации фермеров Индонезии Хельми Н. Хаким сообщил, что эта встреча продолжила повестку предыдущих переговоров, которые состоялись второго августа 2022 года.Он добавил, что на встрече также обсуждались вопросы, связанные с шагами по преодолению продовольственного кризиса в Индонезии с использованием российских ресурсов и технологий для этой цели.По данным портала, с российской стороны на встрече присутствовали глава торгового представительства России в Индонезии Сергей Россомахов, глава экспортного отдела Илья Ширманов и старший эксперт Никита Юрчиков.
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индонезия, россия, в мире, продовольствие, экономика
Индонезия, Россия, В мире, Продовольствие, Экономика
01:54 26.10.2022
 
СМИ: Россия и Индонезия обсудили преодоление продовольственного кризиса

Serambinews: Россия и Индонезия обсудили вопрос преодоления продовольственного кризиса

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в медиабанкУлица индонезийской столицы Джакарты
Улица индонезийской столицы Джакарты - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Улица индонезийской столицы Джакарты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Индонезийская ассоциация фермеров встретилась с торговым представительством России в Индонезии, чтобы обсудить вопрос сотрудничества для преодоления продовольственного кризиса, сообщает в среду портал Serambinews.com.
Представитель ассоциации фермеров Индонезии Хельми Н. Хаким сообщил, что эта встреча продолжила повестку предыдущих переговоров, которые состоялись второго августа 2022 года.
"Содержание разговора касалось технического сотрудничества, которое в ближайшее время будет осуществляться нашими странами, а также возможности привлечения к этому сотрудничеству правительства", - заявил Хаким.
Он добавил, что на встрече также обсуждались вопросы, связанные с шагами по преодолению продовольственного кризиса в Индонезии с использованием российских ресурсов и технологий для этой цели.
По данным портала, с российской стороны на встрече присутствовали глава торгового представительства России в Индонезии Сергей Россомахов, глава экспортного отдела Илья Ширманов и старший эксперт Никита Юрчиков.
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