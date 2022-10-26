https://ria.ru/20221026/indoneziya-1826794929.html

СМИ: Россия и Индонезия обсудили преодоление продовольственного кризиса

СМИ: Россия и Индонезия обсудили преодоление продовольственного кризиса - РИА Новости, 26.10.2022

СМИ: Россия и Индонезия обсудили преодоление продовольственного кризиса

Индонезийская ассоциация фермеров встретилась с торговым представительством России в Индонезии, чтобы обсудить вопрос сотрудничества для преодоления... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T01:54

2022-10-26T01:54

2022-10-26T01:54

индонезия

россия

в мире

продовольствие

экономика

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Индонезийская ассоциация фермеров встретилась с торговым представительством России в Индонезии, чтобы обсудить вопрос сотрудничества для преодоления продовольственного кризиса, сообщает в среду портал Serambinews.com.Представитель ассоциации фермеров Индонезии Хельми Н. Хаким сообщил, что эта встреча продолжила повестку предыдущих переговоров, которые состоялись второго августа 2022 года.Он добавил, что на встрече также обсуждались вопросы, связанные с шагами по преодолению продовольственного кризиса в Индонезии с использованием российских ресурсов и технологий для этой цели.По данным портала, с российской стороны на встрече присутствовали глава торгового представительства России в Индонезии Сергей Россомахов, глава экспортного отдела Илья Ширманов и старший эксперт Никита Юрчиков.

https://ria.ru/20221021/indoneziya-1825582151.html

индонезия

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индонезия, россия, в мире, продовольствие, экономика