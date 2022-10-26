https://ria.ru/20221026/gryaznaya_bomba-1826938406.html

Грязная бомба: устройство и последствия применения

Грязная бомба: устройство и последствия применения - РИА Новости, 26.10.2022

Грязная бомба: устройство и последствия применения

Минобороны России заявило, что Украина практически закончила работы по созданию "грязной бомбы" и способна ее применить в целях провокации. Для производства... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:35

2022-10-26T19:35

2022-10-26T19:40

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взрыв

атомная бомба

в мире

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Минобороны России заявило, что Украина практически закончила работы по созданию "грязной бомбы" и способна ее применить в целях провокации. Для производства этого вида оружия Киев может использовать радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС. Смотрите в инфографике Ria, как устроена "грязная бомба", чем она отличается от атомной и к каким последствиям приведет ее взрыв.

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, взрыв, инфографика, атомная бомба, в мире