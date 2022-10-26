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Грязная бомба: устройство и последствия применения
Грязная бомба: устройство и последствия применения - РИА Новости, 26.10.2022
Грязная бомба: устройство и последствия применения
Минобороны России заявило, что Украина практически закончила работы по созданию "грязной бомбы" и способна ее применить в целях провокации. Для производства... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:35
2022-10-26T19:35
2022-10-26T19:40
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атомная бомба
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Минобороны России заявило, что Украина практически закончила работы по созданию "грязной бомбы" и способна ее применить в целях провокации. Для производства этого вида оружия Киев может использовать радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС. Смотрите в инфографике Ria, как устроена "грязная бомба", чем она отличается от атомной и к каким последствиям приведет ее взрыв.
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