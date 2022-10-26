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Грязная бомба: устройство и последствия применения - РИА Новости, 26.10.2022
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Грязная бомба: устройство и последствия применения
Грязная бомба: устройство и последствия применения - РИА Новости, 26.10.2022
Грязная бомба: устройство и последствия применения
Минобороны России заявило, что Украина практически закончила работы по созданию "грязной бомбы" и способна ее применить в целях провокации. Для производства... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:35
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инфографика
украина
киев
взрыв
атомная бомба
в мире
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Минобороны России заявило, что Украина практически закончила работы по созданию "грязной бомбы" и способна ее применить в целях провокации. Для производства этого вида оружия Киев может использовать радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС. Смотрите в инфографике Ria, как устроена "грязная бомба", чем она отличается от атомной и к каким последствиям приведет ее взрыв.
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украина, киев, взрыв, инфографика, атомная бомба, в мире
Инфографика, Украина, Киев, Взрыв, Атомная бомба, В мире
19:35 26.10.2022 (обновлено: 19:40 26.10.2022)
 

Грязная бомба: устройство и последствия применения

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Минобороны России заявило, что Украина практически закончила работы по созданию "грязной бомбы" и способна ее применить в целях провокации. Для производства этого вида оружия Киев может использовать радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС. Смотрите в инфографике Ria, как устроена "грязная бомба", чем она отличается от атомной и к каким последствиям приведет ее взрыв.
Грязная бомбаГрязная бомба
 
ИнфографикаУкраинаКиевВзрывАтомная бомбаВ мире
 
 
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