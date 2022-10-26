https://ria.ru/20221026/gruziya-1826882996.html

Стратегия Грузии разработана на основе событий на Украине

Стратегия Грузии разработана на основе событий на Украине - РИА Новости, 26.10.2022

Стратегия Грузии разработана на основе событий на Украине

Стратегия Грузии разработана на основе существующих реалий и событий на Украине и основана на тотальной обороне, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:49

2022-10-26T12:49

2022-10-26T13:07

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Стратегия Грузии разработана на основе существующих реалий и событий на Украине и основана на тотальной обороне, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в интервью грузинскому Первому каналу."Министр уделил внимание конвенционной и неконвенционной войнам на фоне существующих вызовов и заявил, что в стратегии оборонного ведомства главный акцент сделан на тотальную оборону", - приводит пресс-служба министерства слова министра.По словам Бурчуладзе, минобороны вместе со своими партнерами разработало три основных документа: один из них отвечает за долгосрочную стратегию, второй - среднесрочная стратегия, также существует стратегия, регулируемая действующими правовыми актами, адаптированная к текущей реальности."Именно так можно регулировать меняющиеся угрозы, которые у нас есть", - пояснил министр обороны, отметив, что стратегия основана на тех угрозах и рисках, с которыми сегодня сталкивается Украина."Мы тоже столкнулись с этим риском, и наша стратегия основана на понимании этого. У Украины тоже была стратегия, построенная именно на этой угрозе. Так, что мы это хорошо поняли, а также поняли, какие шаги могут быть необходимы в конкретный момент", - добавил министр.

https://ria.ru/20221024/proverka-1826402951.html

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