https://ria.ru/20221026/gruziya-1826882996.html
Стратегия Грузии разработана на основе событий на Украине
Стратегия Грузии разработана на основе событий на Украине - РИА Новости, 26.10.2022
Стратегия Грузии разработана на основе событий на Украине
Стратегия Грузии разработана на основе существующих реалий и событий на Украине и основана на тотальной обороне, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:49
2022-10-26T12:49
2022-10-26T13:07
в мире
украина
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17477/43/174774347_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_cb49627a1091923624b414ef2cad83fe.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Стратегия Грузии разработана на основе существующих реалий и событий на Украине и основана на тотальной обороне, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в интервью грузинскому Первому каналу."Министр уделил внимание конвенционной и неконвенционной войнам на фоне существующих вызовов и заявил, что в стратегии оборонного ведомства главный акцент сделан на тотальную оборону", - приводит пресс-служба министерства слова министра.По словам Бурчуладзе, минобороны вместе со своими партнерами разработало три основных документа: один из них отвечает за долгосрочную стратегию, второй - среднесрочная стратегия, также существует стратегия, регулируемая действующими правовыми актами, адаптированная к текущей реальности."Именно так можно регулировать меняющиеся угрозы, которые у нас есть", - пояснил министр обороны, отметив, что стратегия основана на тех угрозах и рисках, с которыми сегодня сталкивается Украина."Мы тоже столкнулись с этим риском, и наша стратегия основана на понимании этого. У Украины тоже была стратегия, построенная именно на этой угрозе. Так, что мы это хорошо поняли, а также поняли, какие шаги могут быть необходимы в конкретный момент", - добавил министр.
https://ria.ru/20221024/proverka-1826402951.html
https://ria.ru/20221021/lars-1825800528.html
украина
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17477/43/174774347_0:0:272:203_1920x0_80_0_0_762f0413a41c1132900b94e2306c0269.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, грузия
12:49 26.10.2022 (обновлено: 13:07 26.10.2022)
Стратегия Грузии разработана на основе событий на Украине
Глава Минобороны Бурчуладзе: стратегия Грузии исходит из реалий и основана на обороне
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Стратегия Грузии разработана на основе существующих реалий и событий на Украине и основана на тотальной обороне, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в интервью грузинскому Первому каналу.
"Министр уделил внимание конвенционной и неконвенционной войнам на фоне существующих вызовов и заявил, что в стратегии оборонного ведомства главный акцент сделан на тотальную оборону", - приводит пресс-служба министерства слова министра.
По словам Бурчуладзе, минобороны вместе со своими партнерами разработало три основных документа: один из них отвечает за долгосрочную стратегию, второй - среднесрочная стратегия, также существует стратегия, регулируемая действующими правовыми актами, адаптированная к текущей реальности.
"Именно так можно регулировать меняющиеся угрозы, которые у нас есть", - пояснил министр обороны, отметив, что стратегия основана на тех угрозах и рисках, с которыми сегодня сталкивается Украина.
"Мы тоже столкнулись с этим риском, и наша стратегия основана на понимании этого. У Украины тоже была стратегия, построенная именно на этой угрозе. Так, что мы это хорошо поняли, а также поняли, какие шаги могут быть необходимы в конкретный момент", - добавил министр.