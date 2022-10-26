Рейтинг@Mail.ru
Стратегия Грузии разработана на основе событий на Украине - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/gruziya-1826882996.html
Стратегия Грузии разработана на основе событий на Украине
Стратегия Грузии разработана на основе событий на Украине - РИА Новости, 26.10.2022
Стратегия Грузии разработана на основе событий на Украине
Стратегия Грузии разработана на основе существующих реалий и событий на Украине и основана на тотальной обороне, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:49
2022-10-26T13:07
в мире
украина
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17477/43/174774347_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_cb49627a1091923624b414ef2cad83fe.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Стратегия Грузии разработана на основе существующих реалий и событий на Украине и основана на тотальной обороне, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в интервью грузинскому Первому каналу."Министр уделил внимание конвенционной и неконвенционной войнам на фоне существующих вызовов и заявил, что в стратегии оборонного ведомства главный акцент сделан на тотальную оборону", - приводит пресс-служба министерства слова министра.По словам Бурчуладзе, минобороны вместе со своими партнерами разработало три основных документа: один из них отвечает за долгосрочную стратегию, второй - среднесрочная стратегия, также существует стратегия, регулируемая действующими правовыми актами, адаптированная к текущей реальности."Именно так можно регулировать меняющиеся угрозы, которые у нас есть", - пояснил министр обороны, отметив, что стратегия основана на тех угрозах и рисках, с которыми сегодня сталкивается Украина."Мы тоже столкнулись с этим риском, и наша стратегия основана на понимании этого. У Украины тоже была стратегия, построенная именно на этой угрозе. Так, что мы это хорошо поняли, а также поняли, какие шаги могут быть необходимы в конкретный момент", - добавил министр.
https://ria.ru/20221024/proverka-1826402951.html
https://ria.ru/20221021/lars-1825800528.html
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17477/43/174774347_0:0:272:203_1920x0_80_0_0_762f0413a41c1132900b94e2306c0269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, грузия
В мире, Украина, Грузия
12:49 26.10.2022 (обновлено: 13:07 26.10.2022)
 
Стратегия Грузии разработана на основе событий на Украине

Глава Минобороны Бурчуладзе: стратегия Грузии исходит из реалий и основана на обороне

© РИА НовостиГрузия
Грузия - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости
Грузия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Стратегия Грузии разработана на основе существующих реалий и событий на Украине и основана на тотальной обороне, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в интервью грузинскому Первому каналу.
"Министр уделил внимание конвенционной и неконвенционной войнам на фоне существующих вызовов и заявил, что в стратегии оборонного ведомства главный акцент сделан на тотальную оборону", - приводит пресс-служба министерства слова министра.
Флаг Абхазии в Пицунде - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 22:48
В Абхазии проводят проверку из-за консервов с изображением карты Грузии
По словам Бурчуладзе, минобороны вместе со своими партнерами разработало три основных документа: один из них отвечает за долгосрочную стратегию, второй - среднесрочная стратегия, также существует стратегия, регулируемая действующими правовыми актами, адаптированная к текущей реальности.
"Именно так можно регулировать меняющиеся угрозы, которые у нас есть", - пояснил министр обороны, отметив, что стратегия основана на тех угрозах и рисках, с которыми сегодня сталкивается Украина.
"Мы тоже столкнулись с этим риском, и наша стратегия основана на понимании этого. У Украины тоже была стратегия, построенная именно на этой угрозе. Так, что мы это хорошо поняли, а также поняли, какие шаги могут быть необходимы в конкретный момент", - добавил министр.
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 19:48
На КПП "Верхний Ларс" ужесточили режим пропуска
 
В миреУкраинаГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала