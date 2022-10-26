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В Нижегородской области 60 IT-проектов претендуют на гранты правительства - РИА Новости, 26.10.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20221026/granty-1826985321.html
В Нижегородской области 60 IT-проектов претендуют на гранты правительства
В Нижегородской области 60 IT-проектов претендуют на гранты правительства - РИА Новости, 26.10.2022
В Нижегородской области 60 IT-проектов претендуют на гранты правительства
Шестьдесят проектов в области информационных технологий претендуют на получение грантов правительства региона, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:58
2022-10-26T16:58
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Шестьдесят проектов в области информационных технологий претендуют на получение грантов правительства региона, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Конкурс, организованный правительством Нижегородской области и Центром искусственного интеллекта "Горький", стартовал 5 сентября в рамках реализации региональных мер поддержки IT-отрасли."На участие в грантовом конкурсе IT-проектов подали заявки 60 организаций и индивидуальных предпринимателей Нижегородской области. Среди заявок есть проекты в сферах образования, медицины, дорожно-транспортной безопасности и пищевой промышленности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Зарегистрированные в Нижегородской области IT-организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, получат гранты в размере от 1 до 20 миллионов рублей на развитие своих проектов."Одно из главных направлений поддержки IT-отрасли – это загрузка компаний. Специалистам важно не просто работать, а делать что-то новое, решать сложные задачи. Грантовый конкурс как раз дает такую возможность. Нам важно не просто сохранять IT-среду, но и развивать ее", - отметил губернатор Нижегородской области.Далее заявки пройдут несколько этапов экспертизы, по результатам которых будут определены победители-грантополучатели. У них будет от 6 до 12 месяцев на то, чтобы реализовать свои проекты."Мы предполагали, что проектов будет много. А в итоге получили практически в два раза больше заявок, чем ожидали. Это говорит об актуальности подобной меры поддержки регионального IT-бизнеса и большом спросе на отечественные IT-технологии. Мы надеемся, что наш конкурс станет точкой опоры для создания и развития многих нижегородских цифровых решений", - приводятся в сообщении слова директора Центра искусственного интеллекта "Горький" Евгения Федосеева.
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глеб никитин, нижегородская область, технологии
Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижегородская область, Технологии
16:58 26.10.2022
 
В Нижегородской области 60 IT-проектов претендуют на гранты правительства

Шестьдесят IT-проектов претендуют на гранты правительства Нижегородской области

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Шестьдесят проектов в области информационных технологий претендуют на получение грантов правительства региона, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Конкурс, организованный правительством Нижегородской области и Центром искусственного интеллекта "Горький", стартовал 5 сентября в рамках реализации региональных мер поддержки IT-отрасли.
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"На участие в грантовом конкурсе IT-проектов подали заявки 60 организаций и индивидуальных предпринимателей Нижегородской области. Среди заявок есть проекты в сферах образования, медицины, дорожно-транспортной безопасности и пищевой промышленности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Зарегистрированные в Нижегородской области IT-организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, получат гранты в размере от 1 до 20 миллионов рублей на развитие своих проектов.
"Одно из главных направлений поддержки IT-отрасли – это загрузка компаний. Специалистам важно не просто работать, а делать что-то новое, решать сложные задачи. Грантовый конкурс как раз дает такую возможность. Нам важно не просто сохранять IT-среду, но и развивать ее", - отметил губернатор Нижегородской области.
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Далее заявки пройдут несколько этапов экспертизы, по результатам которых будут определены победители-грантополучатели. У них будет от 6 до 12 месяцев на то, чтобы реализовать свои проекты.
"Мы предполагали, что проектов будет много. А в итоге получили практически в два раза больше заявок, чем ожидали. Это говорит об актуальности подобной меры поддержки регионального IT-бизнеса и большом спросе на отечественные IT-технологии. Мы надеемся, что наш конкурс станет точкой опоры для создания и развития многих нижегородских цифровых решений", - приводятся в сообщении слова директора Центра искусственного интеллекта "Горький" Евгения Федосеева.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьТехнологии
 
 
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