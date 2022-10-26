https://ria.ru/20221026/gosduma-1826910637.html
Комитет ГД поддержал к первому чтению проекты о запрете пропаганды ЛГБТ
Комитет ГД поддержал к первому чтению проекты о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 26.10.2022
Комитет ГД поддержал к первому чтению проекты о запрете пропаганды ЛГБТ
Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, сообщил глава комитета... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:54
2022-10-26T13:54
2022-10-26T13:54
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, сообщил глава комитета Александр Хинштейн ("Единая Россия")."Комитет Госдумы по информполитике единогласно рекомендовал к принятию в первом чтении пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой", - сообщил политик в Telegram-канале.Законопроекты Госдума рассмотрит на заседании 27 октября.Документами предлагается, в частности, запретить выдачу прокатных удостоверений на фильмы, содержащие пропаганду ЛГБТ, ввести запрет на распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения, в СМИ и рекламе. Также предлагается ввести запрет на распространение среди детей информации, которая может вызвать желание сменить пол. Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до 5 миллионов рублей, за пропаганду педофилии - до 10 миллионов рублей.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть принят в первом чтении до конца октября, а уже в ноябре - оказаться на подписи у президента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, единая россия, александр хинштейн, вячеслав володин, политика
Госдума РФ, Единая Россия, Александр Хинштейн, Вячеслав Володин, Политика
Комитет ГД поддержал к первому чтению проекты о запрете пропаганды ЛГБТ
Хинштейн: комитет ГД рекомендовал к принятию в первом чтении запрет пропаганды ЛГБТ
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, сообщил
глава комитета Александр Хинштейн ("Единая Россия").
"Комитет Госдумы по информполитике единогласно рекомендовал к принятию в первом чтении пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой", - сообщил политик в Telegram-канале.
Законопроекты Госдума рассмотрит на заседании 27 октября.
Документами предлагается, в частности, запретить выдачу прокатных удостоверений на фильмы, содержащие пропаганду ЛГБТ, ввести запрет на распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения, в СМИ и рекламе. Также предлагается ввести запрет на распространение среди детей информации, которая может вызвать желание сменить пол. Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до 5 миллионов рублей, за пропаганду педофилии - до 10 миллионов рублей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин
сообщал, что доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть принят в первом чтении до конца октября, а уже в ноябре - оказаться на подписи у президента.