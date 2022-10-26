https://ria.ru/20221026/gosduma-1826910637.html

Комитет ГД поддержал к первому чтению проекты о запрете пропаганды ЛГБТ

Комитет ГД поддержал к первому чтению проекты о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 26.10.2022

Комитет ГД поддержал к первому чтению проекты о запрете пропаганды ЛГБТ

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, сообщил глава комитета... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:54

2022-10-26T13:54

2022-10-26T13:54

госдума рф

единая россия

александр хинштейн

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, сообщил глава комитета Александр Хинштейн ("Единая Россия")."Комитет Госдумы по информполитике единогласно рекомендовал к принятию в первом чтении пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой", - сообщил политик в Telegram-канале.Законопроекты Госдума рассмотрит на заседании 27 октября.Документами предлагается, в частности, запретить выдачу прокатных удостоверений на фильмы, содержащие пропаганду ЛГБТ, ввести запрет на распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения, в СМИ и рекламе. Также предлагается ввести запрет на распространение среди детей информации, которая может вызвать желание сменить пол. Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до 5 миллионов рублей, за пропаганду педофилии - до 10 миллионов рублей.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть принят в первом чтении до конца октября, а уже в ноябре - оказаться на подписи у президента.

https://ria.ru/20221020/shtrafy-1825529824.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, единая россия, александр хинштейн, вячеслав володин, политика