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Главреда делового издания в Белоруссии приговорили к восьми годам колонии
Главреда делового издания в Белоруссии приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 26.10.2022
Главреда делового издания в Белоруссии приговорили к восьми годам колонии
Главный редактор белорусского делового онлайн-издания "Ежедневник" Сергей Сацук приговорен судом к восьми годам колонии, сообщило в среду госагентство Белта. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:27
2022-10-26T13:27
2022-10-26T13:27
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Главный редактор белорусского делового онлайн-издания "Ежедневник" Сергей Сацук приговорен судом к восьми годам колонии, сообщило в среду госагентство Белта.Отмечается, что мужчина признан виновным в получении взятки, совершенной в крупном размере, превышении служебных полномочий, разжигании вражды и розни по признаку социальной принадлежности.Согласно сообщению, Сацуку также назначен штраф в размере 16 тысяч белорусских рублей ( около 6,5 тысяч долларов). Решением суда он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в доход государства денежную сумму в размере 12 384 белорусских рубля (пять тысяч долларов)."Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в Верховный суд через Минский городской суд", - подчеркивается в сообщении.В конце марта 2020 года Комитет госконтроля Белоруссии сообщил, что в отношении главного редактора делового онлайн-издания "Ежедневник" Сацука возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере 5 тысяч долларов от компании за подготовку статьи, компрометирующей ее конкурента. Журналист был сначала задержан, а потом освобожден из-под стражи под обязательство о явке, но в декабре 2021 года снова взят под стражу.Сацук специализируется на расследовательской журналистике, ранее заявлял, что накануне первого задержания получил материалы для нового журналистского расследования и решил работать в этом направлении.
https://ria.ru/20221021/vydacha-1825595810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия
Главреда делового издания в Белоруссии приговорили к восьми годам колонии
В Белоруссии главреда издания "Ежедневник" Сацука приговорили к восьми годам колонии
МИНСК, 26 окт – РИА Новости.
Главный редактор белорусского делового онлайн-издания "Ежедневник" Сергей Сацук приговорен судом к восьми годам колонии, сообщило в среду госагентство Белта
.
"Минский городской суд огласил приговор директору "Интер-Смит", которому принадлежит издание "Ежедневник", Сергею Сацуку. Он приговорен к 8 годам колонии усиленного режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина признан виновным в получении взятки, совершенной в крупном размере, превышении служебных полномочий, разжигании вражды и розни по признаку социальной принадлежности.
Согласно сообщению, Сацуку также назначен штраф в размере 16 тысяч белорусских рублей ( около 6,5 тысяч долларов). Решением суда он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в доход государства денежную сумму в размере 12 384 белорусских рубля (пять тысяч долларов).
"Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в Верховный суд через Минский городской суд", - подчеркивается в сообщении.
В конце марта 2020 года Комитет госконтроля Белоруссии сообщил, что в отношении главного редактора делового онлайн-издания "Ежедневник" Сацука возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере 5 тысяч долларов от компании за подготовку статьи, компрометирующей ее конкурента. Журналист был сначала задержан, а потом освобожден из-под стражи под обязательство о явке, но в декабре 2021 года снова взят под стражу.
Сацук специализируется на расследовательской журналистике, ранее заявлял, что накануне первого задержания получил материалы для нового журналистского расследования и решил работать в этом направлении.