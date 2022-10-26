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Главреда делового издания в Белоруссии приговорили к восьми годам колонии

Главреда делового издания в Белоруссии приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 26.10.2022

Главреда делового издания в Белоруссии приговорили к восьми годам колонии

Главный редактор белорусского делового онлайн-издания "Ежедневник" Сергей Сацук приговорен судом к восьми годам колонии, сообщило в среду госагентство Белта. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:27

2022-10-26T13:27

2022-10-26T13:27

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Главный редактор белорусского делового онлайн-издания "Ежедневник" Сергей Сацук приговорен судом к восьми годам колонии, сообщило в среду госагентство Белта.Отмечается, что мужчина признан виновным в получении взятки, совершенной в крупном размере, превышении служебных полномочий, разжигании вражды и розни по признаку социальной принадлежности.Согласно сообщению, Сацуку также назначен штраф в размере 16 тысяч белорусских рублей ( около 6,5 тысяч долларов). Решением суда он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в доход государства денежную сумму в размере 12 384 белорусских рубля (пять тысяч долларов)."Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в Верховный суд через Минский городской суд", - подчеркивается в сообщении.В конце марта 2020 года Комитет госконтроля Белоруссии сообщил, что в отношении главного редактора делового онлайн-издания "Ежедневник" Сацука возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере 5 тысяч долларов от компании за подготовку статьи, компрометирующей ее конкурента. Журналист был сначала задержан, а потом освобожден из-под стражи под обязательство о явке, но в декабре 2021 года снова взят под стражу.Сацук специализируется на расследовательской журналистике, ранее заявлял, что накануне первого задержания получил материалы для нового журналистского расследования и решил работать в этом направлении.

https://ria.ru/20221021/vydacha-1825595810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия