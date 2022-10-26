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Рост поставок газа в Турцию потребует нового газопровода, заявил эксперт - РИА Новости, 26.10.2022
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Рост поставок газа в Турцию потребует нового газопровода, заявил эксперт
Рост поставок газа в Турцию потребует нового газопровода, заявил эксперт - РИА Новости, 26.10.2022
Рост поставок газа в Турцию потребует нового газопровода, заявил эксперт
Значительное увеличение поставок российского газа в Европу через Турцию потребует строительства дополнительного газопровода, считает профессор Брюссельского... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:13
2022-10-26T15:13
турция
россия
северный поток
турецкий поток
северный поток — 2
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Значительное увеличение поставок российского газа в Европу через Турцию потребует строительства дополнительного газопровода, считает профессор Брюссельского свободного университета и эксперт в области энергетической геополитики Самуэль Фурфари."Инфраструктура существует, по крайней мере частично, и поставки газа могут быть немного увеличены с учетом ее нынешних возможностей, однако любое значительное увеличение (поставок - ред.) будет означать большие работы для увеличения количества существующих газопроводов или прокладку намного более крупных (газопроводов - ред.)", - сказал он РИА Новости.По словам эксперта, это связано с огромным потенциальным спросом, поскольку до теракта объем возможных поставок по "Северным потокам" из России в Германию составлял 110 миллиардов кубометров газа в год - только по "Северному потоку-1" поставлялось порядка 55 миллиардов кубометров. Возможности "Турецкого потока" в разы меньше, поэтому он не сможет полностью заменить балтийский маршрут, указал он.Фурфари выразил мнение, что новый газопровод тоже может быть разрушен или стать целью диверсии, как и любой другой газопровод, и его охрана будет зависеть от стран, по территории которых он будет пролегать.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили проработать создание газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Сейчас такие поставки идут по "Турецкому потоку" мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год, из которых часть остается в Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что "Турецкий поток" имеет серьезный потенциал к расширению.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20221026/evropa-1826805469.html
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турция, россия, северный поток, турецкий поток, северный поток — 2
Турция, Россия, Северный поток, Турецкий поток, Северный поток — 2
15:13 26.10.2022
 
Рост поставок газа в Турцию потребует нового газопровода, заявил эксперт

Доцент Фурфари: увеличение поставок газа через Турцию потребует нового газопровода

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип газопровода "Турецкий поток" на стенде компании "Газпром"
Логотип газопровода Турецкий поток на стенде компании Газпром - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип газопровода "Турецкий поток" на стенде компании "Газпром". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Значительное увеличение поставок российского газа в Европу через Турцию потребует строительства дополнительного газопровода, считает профессор Брюссельского свободного университета и эксперт в области энергетической геополитики Самуэль Фурфари.
"Инфраструктура существует, по крайней мере частично, и поставки газа могут быть немного увеличены с учетом ее нынешних возможностей, однако любое значительное увеличение (поставок - ред.) будет означать большие работы для увеличения количества существующих газопроводов или прокладку намного более крупных (газопроводов - ред.)", - сказал он РИА Новости.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
07:15
Эксперт рассказал о спросе Европы на газ по "Турецкому потоку"
По словам эксперта, это связано с огромным потенциальным спросом, поскольку до теракта объем возможных поставок по "Северным потокам" из России в Германию составлял 110 миллиардов кубометров газа в год - только по "Северному потоку-1" поставлялось порядка 55 миллиардов кубометров. Возможности "Турецкого потока" в разы меньше, поэтому он не сможет полностью заменить балтийский маршрут, указал он.
Фурфари выразил мнение, что новый газопровод тоже может быть разрушен или стать целью диверсии, как и любой другой газопровод, и его охрана будет зависеть от стран, по территории которых он будет пролегать.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
15:07
Сунак хочет вернуть мораторий на добычу газа методом фрекинга, сообщили СМИ
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили проработать создание газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит с "Северных потоков" в регион Черного моря. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Сейчас такие поставки идут по "Турецкому потоку" мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год, из которых часть остается в Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что "Турецкий поток" имеет серьезный потенциал к расширению.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 14:22
Эксперт: поставки газа в ЕС через Турцию не заменят "Северный поток"
 
ТурцияРоссияСеверный потокТурецкий потокСеверный поток — 2
 
 
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