https://ria.ru/20221026/gaz-1826860081.html
Газ на всей территории Запорожской области появится к 1 ноября
Газ на всей территории Запорожской области появится к 1 ноября - РИА Новости, 26.10.2022
Газ на всей территории Запорожской области появится к 1 ноября
Газ в Мелитополе и остальной части Запорожской области подключат к 1 ноября, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:52
2022-10-26T11:52
2022-10-26T11:52
жкх
евгений балицкий
запорожская область
мелитополь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822767519_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7a0b323bfcb689db2ffd90f004008a32.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Газ в Мелитополе и остальной части Запорожской области подключат к 1 ноября, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Как сообщалось ранее, Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ, первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск."Буквально на днях, к 1 числу, Мелитополь и остальная Запорожская область будут подключены к газу", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221026/mery-1826845611.html
запорожская область
мелитополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822767519_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d48a49a646e7c4153a7d1b1dad10d3c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, евгений балицкий, запорожская область, мелитополь, россия
ЖКХ, Евгений Балицкий, Запорожская область, Мелитополь, Россия
Газ на всей территории Запорожской области появится к 1 ноября
Балицкий: к 1 ноября вся территория Запорожской области будет подключена к газу