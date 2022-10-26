https://ria.ru/20221026/gaz-1826860081.html

Газ на всей территории Запорожской области появится к 1 ноября

Газ на всей территории Запорожской области появится к 1 ноября - РИА Новости, 26.10.2022

Газ на всей территории Запорожской области появится к 1 ноября

Газ в Мелитополе и остальной части Запорожской области подключат к 1 ноября, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:52

2022-10-26T11:52

2022-10-26T11:52

жкх

евгений балицкий

запорожская область

мелитополь

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Газ в Мелитополе и остальной части Запорожской области подключат к 1 ноября, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Как сообщалось ранее, Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ, первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск."Буквально на днях, к 1 числу, Мелитополь и остальная Запорожская область будут подключены к газу", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221026/mery-1826845611.html

запорожская область

мелитополь

россия

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жкх, евгений балицкий, запорожская область, мелитополь, россия