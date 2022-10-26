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Газ на всей территории Запорожской области появится к 1 ноября - РИА Новости, 26.10.2022
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Газ на всей территории Запорожской области появится к 1 ноября
Газ на всей территории Запорожской области появится к 1 ноября - РИА Новости, 26.10.2022
Газ на всей территории Запорожской области появится к 1 ноября
Газ в Мелитополе и остальной части Запорожской области подключат к 1 ноября, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:52
2022-10-26T11:52
жкх
евгений балицкий
запорожская область
мелитополь
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Газ в Мелитополе и остальной части Запорожской области подключат к 1 ноября, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Как сообщалось ранее, Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ, первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск."Буквально на днях, к 1 числу, Мелитополь и остальная Запорожская область будут подключены к газу", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
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жкх, евгений балицкий, запорожская область, мелитополь, россия
ЖКХ, Евгений Балицкий, Запорожская область, Мелитополь, Россия
11:52 26.10.2022
 
Газ на всей территории Запорожской области появится к 1 ноября

Балицкий: к 1 ноября вся территория Запорожской области будет подключена к газу

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Включенная газовая конфорка. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Газ в Мелитополе и остальной части Запорожской области подключат к 1 ноября, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Как сообщалось ранее, Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ, первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск.
"Буквально на днях, к 1 числу, Мелитополь и остальная Запорожская область будут подключены к газу", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
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ЖКХЕвгений БалицкийЗапорожская областьМелитопольРоссия
 
 
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