Владелец "Доширака" приобрел российского производителя Gallina Blanca
Южнокорейский холдинг HYSG приобрел компанию "Юроп фудс ГБ", производящую Gallina Blanca
Продажа лапши быстрого приготовления "Доширак". Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Южнокорейский холдинг HYSG, владеющий правами на бренд "Доширак", приобрел российскую компанию "Юроп фудс ГБ", которая производит в стране продукцию Gallina Blanca, свидетельствует информация в ЕГРЮЛ.
Согласно выписке из реестра, единственным акционером компании "Юроп фудс ГБ" является холдинг HYSG, а генеральным директором назначен Рю Тэджун. Сделка была закрыта 25 октября.
До этого, в декабре прошлого года, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Сиджи Фудс" о приобретении производителя продукции Gallina Blanca - "Юроп Фудс ГБ". "Сиджи Фудс" - российская "дочка" производителя лапши CG Foods, входящего в состав непальской CG Corp Global. Однако в июне 2022 года стало известно, что сделка сорвалась из-за сложностей с проведением платежа, связанных с западными санкциями. Тогда генеральный менеджер "Юроп Фудс ГБ" Елена Устинова отметила, что компания продолжает работать в составе испанской группы.
Gallina Blanca – бренд-лидер в продуктах для быстрого приготовления компании Gbfoods, производящий бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы, супы. "Юроп Фудс ГБ" с 1998 года выпускает продукцию под брендом Gallina Blanca в России и СНГ. Производство компании расположено в городе Бор Нижегородской области.
Компания HYSG входит в южнокорейский холдинг HY Group, который занимается производством напитков, молочных и морепродуктов, лапши быстрого приготовления и снеков в Южной Корее, России, Вьетнаме и США. В частности, компании принадлежат права на бренд "Доширак".