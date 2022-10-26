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Владелец "Доширака" приобрел российского производителя Gallina Blanca - РИА Новости, 26.10.2022
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Владелец "Доширака" приобрел российского производителя Gallina Blanca
Владелец "Доширака" приобрел российского производителя Gallina Blanca - РИА Новости, 26.10.2022
Владелец "Доширака" приобрел российского производителя Gallina Blanca
Южнокорейский холдинг HYSG, владеющий правами на бренд "Доширак", приобрел российскую компанию "Юроп фудс ГБ", которая производит в стране продукцию Gallina... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:38
2022-10-26T11:38
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Южнокорейский холдинг HYSG, владеющий правами на бренд "Доширак", приобрел российскую компанию "Юроп фудс ГБ", которая производит в стране продукцию Gallina Blanca, свидетельствует информация в ЕГРЮЛ.Согласно выписке из реестра, единственным акционером компании "Юроп фудс ГБ" является холдинг HYSG, а генеральным директором назначен Рю Тэджун. Сделка была закрыта 25 октября.До этого, в декабре прошлого года, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Сиджи Фудс" о приобретении производителя продукции Gallina Blanca - "Юроп Фудс ГБ". "Сиджи Фудс" - российская "дочка" производителя лапши CG Foods, входящего в состав непальской CG Corp Global. Однако в июне 2022 года стало известно, что сделка сорвалась из-за сложностей с проведением платежа, связанных с западными санкциями. Тогда генеральный менеджер "Юроп Фудс ГБ" Елена Устинова отметила, что компания продолжает работать в составе испанской группы.Gallina Blanca – бренд-лидер в продуктах для быстрого приготовления компании Gbfoods, производящий бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы, супы. "Юроп Фудс ГБ" с 1998 года выпускает продукцию под брендом Gallina Blanca в России и СНГ. Производство компании расположено в городе Бор Нижегородской области.Компания HYSG входит в южнокорейский холдинг HY Group, который занимается производством напитков, молочных и морепродуктов, лапши быстрого приготовления и снеков в Южной Корее, России, Вьетнаме и США. В частности, компании принадлежат права на бренд "Доширак".
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
11:38 26.10.2022
 
Владелец "Доширака" приобрел российского производителя Gallina Blanca

Южнокорейский холдинг HYSG приобрел компанию "Юроп фудс ГБ", производящую Gallina Blanca

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПродажа лапши быстрого приготовления "Доширак"
Продажа лапши быстрого приготовления Доширак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Продажа лапши быстрого приготовления "Доширак". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Южнокорейский холдинг HYSG, владеющий правами на бренд "Доширак", приобрел российскую компанию "Юроп фудс ГБ", которая производит в стране продукцию Gallina Blanca, свидетельствует информация в ЕГРЮЛ.
Согласно выписке из реестра, единственным акционером компании "Юроп фудс ГБ" является холдинг HYSG, а генеральным директором назначен Рю Тэджун. Сделка была закрыта 25 октября.
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До этого, в декабре прошлого года, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Сиджи Фудс" о приобретении производителя продукции Gallina Blanca - "Юроп Фудс ГБ". "Сиджи Фудс" - российская "дочка" производителя лапши CG Foods, входящего в состав непальской CG Corp Global. Однако в июне 2022 года стало известно, что сделка сорвалась из-за сложностей с проведением платежа, связанных с западными санкциями. Тогда генеральный менеджер "Юроп Фудс ГБ" Елена Устинова отметила, что компания продолжает работать в составе испанской группы.
Gallina Blanca – бренд-лидер в продуктах для быстрого приготовления компании Gbfoods, производящий бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы, супы. "Юроп Фудс ГБ" с 1998 года выпускает продукцию под брендом Gallina Blanca в России и СНГ. Производство компании расположено в городе Бор Нижегородской области.
Компания HYSG входит в южнокорейский холдинг HY Group, который занимается производством напитков, молочных и морепродуктов, лапши быстрого приготовления и снеков в Южной Корее, России, Вьетнаме и США. В частности, компании принадлежат права на бренд "Доширак".
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