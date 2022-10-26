https://ria.ru/20221026/frantsiya-1826987373.html

Во Франции вдвое подорожал один из основных видов продуктов, пишут СМИ

Во Франции вдвое подорожал один из основных видов продуктов, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2022

Во Франции вдвое подорожал один из основных видов продуктов, пишут СМИ

Всего за месяц продукты во французских магазинах подорожали на 2,3 процента, а стоимость курицы подскочила в два раза, пишет BFM TV. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:04

2022-10-26T17:04

2022-10-26T17:23

экономика

франция

украина

цены на нефть

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Всего за месяц продукты во французских магазинах подорожали на 2,3 процента, а стоимость курицы подскочила в два раза, пишет BFM TV.Эксперты связали столь резкий скачок с ростом цен на электроэнергию и корма для животных."С начала года цены только растут, и это хорошо заметно по кассовому чеку. Больше всего подскочила стоимость мяса, в частности, курицы: её цена с сентября увеличилась почти в два раза", — говорится в публикации.Как отмечают в издании, тенденция к росту стоимости жизни продолжится и в следующем году."По данным французского молочного концерна Lactalis в 2023 году цена на пакет молока может в среднем вырасти на 15 процентов", — сообщается в статье.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20221026/inflyatsiya-1826916582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, франция, украина, цены на нефть, москва