https://ria.ru/20221026/frantsiya-1826987373.html
Во Франции вдвое подорожал один из основных видов продуктов, пишут СМИ
Во Франции вдвое подорожал один из основных видов продуктов, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2022
Во Франции вдвое подорожал один из основных видов продуктов, пишут СМИ
Всего за месяц продукты во французских магазинах подорожали на 2,3 процента, а стоимость курицы подскочила в два раза, пишет BFM TV. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:04
2022-10-26T17:04
2022-10-26T17:23
экономика
франция
украина
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Всего за месяц продукты во французских магазинах подорожали на 2,3 процента, а стоимость курицы подскочила в два раза, пишет BFM TV.Эксперты связали столь резкий скачок с ростом цен на электроэнергию и корма для животных."С начала года цены только растут, и это хорошо заметно по кассовому чеку. Больше всего подскочила стоимость мяса, в частности, курицы: её цена с сентября увеличилась почти в два раза", — говорится в публикации.Как отмечают в издании, тенденция к росту стоимости жизни продолжится и в следующем году."По данным французского молочного концерна Lactalis в 2023 году цена на пакет молока может в среднем вырасти на 15 процентов", — сообщается в статье.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20221026/inflyatsiya-1826916582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Экономика, Франция, Украина, Цены на нефть, Москва
17:04 26.10.2022 (обновлено: 17:23 26.10.2022)
Во Франции вдвое подорожал один из основных видов продуктов, пишут СМИ
BFM TV: цена на курицу во Франции за месяц выросла вдвое