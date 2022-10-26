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CGTN намерен провести форум "Новое развитие Китая: новые возможности миру" - РИА Новости, 26.10.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221026/forum-1826965278.html
CGTN намерен провести форум "Новое развитие Китая: новые возможности миру"
CGTN намерен провести форум "Новое развитие Китая: новые возможности миру" - РИА Новости, 26.10.2022
CGTN намерен провести форум "Новое развитие Китая: новые возможности миру"
Канал CGTN Медиакорпорации Китая планирует провести форум на тему "Новое развитие Китая: новые возможности миру". РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:10
2022-10-26T16:10
россия-китай: главное
китай
съезд коммунистической партии китая
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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Канал CGTN Медиакорпорации Китая планирует провести форум на тему "Новое развитие Китая: новые возможности миру".В мероприятии примут участие известные российские и китайские политики, эксперты и представители СМИ.Гости обсудят, как 20-й Всекитайский съезд КПК способствует построению сообщества единой судьбы человечества, созданию новой формы человеческой цивилизации и то, как страны должны поддерживать многосторонность, продвигать глобальные инициативы в области развития и взаимовыгодное сотрудничество в новую эру глобального развития для общего процветания и продвижения более справедливого и равноправного управления в мире.
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2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
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китай, съезд коммунистической партии китая
Россия-Китай: Главное, Китай, Съезд Коммунистической партии Китая
16:10 26.10.2022
 

CGTN намерен провести форум "Новое развитие Китая: новые возможности миру"

© AFP 2022 / Wang ZhaoВедущая государственной телекомпании Китая CGTN Лю Синь смотрит на экран, на котором показаны ее дебаты
Ведущая государственной телекомпании Китая CGTN Лю Синь смотрит на экран, на котором показаны ее дебаты - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / Wang Zhao
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Канал CGTN Медиакорпорации Китая планирует провести форум на тему "Новое развитие Китая: новые возможности миру".
В мероприятии примут участие известные российские и китайские политики, эксперты и представители СМИ.
XX съезд Коммунистической партии Китая завершился в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 14:41Россия-Китай: Главное
Концепция развития КНР получила широкую поддержку у молодежи по всему миру
Гости обсудят, как 20-й Всекитайский съезд КПК способствует построению сообщества единой судьбы человечества, созданию новой формы человеческой цивилизации и то, как страны должны поддерживать многосторонность, продвигать глобальные инициативы в области развития и взаимовыгодное сотрудничество в новую эру глобального развития для общего процветания и продвижения более справедливого и равноправного управления в мире.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСъезд Коммунистической партии Китая
 
 
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