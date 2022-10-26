https://ria.ru/20221026/forum-1826965278.html
CGTN намерен провести форум "Новое развитие Китая: новые возможности миру"
CGTN намерен провести форум "Новое развитие Китая: новые возможности миру" - РИА Новости, 26.10.2022
CGTN намерен провести форум "Новое развитие Китая: новые возможности миру"
Канал CGTN Медиакорпорации Китая планирует провести форум на тему "Новое развитие Китая: новые возможности миру". РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:10
2022-10-26T16:10
2022-10-26T16:10
россия-китай: главное
китай
съезд коммунистической партии китая
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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Канал CGTN Медиакорпорации Китая планирует провести форум на тему "Новое развитие Китая: новые возможности миру".В мероприятии примут участие известные российские и китайские политики, эксперты и представители СМИ.Гости обсудят, как 20-й Всекитайский съезд КПК способствует построению сообщества единой судьбы человечества, созданию новой формы человеческой цивилизации и то, как страны должны поддерживать многосторонность, продвигать глобальные инициативы в области развития и взаимовыгодное сотрудничество в новую эру глобального развития для общего процветания и продвижения более справедливого и равноправного управления в мире.
https://ria.ru/20221025/kitay-1826635736.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, съезд коммунистической партии китая
Россия-Китай: Главное, Китай, Съезд Коммунистической партии Китая