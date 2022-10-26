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В Совфеде рассказали, как Россия ответит на размещение баз НАТО в Финляндии - РИА Новости, 26.10.2022
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В Совфеде рассказали, как Россия ответит на размещение баз НАТО в Финляндии
В Совфеде рассказали, как Россия ответит на размещение баз НАТО в Финляндии - РИА Новости, 26.10.2022
В Совфеде рассказали, как Россия ответит на размещение баз НАТО в Финляндии
В случае размещения баз НАТО в Финляндии или ввоза туда ядерного оружия Россия примет адекватные меры по соразмерному усилению своей безопасности на границе с... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:32
2022-10-26T12:40
безопасность
сергей цеков
финляндия
россия
нато
госдума рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В случае размещения баз НАТО в Финляндии или ввоза туда ядерного оружия Россия примет адекватные меры по соразмерному усилению своей безопасности на границе с Финляндией, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит каких-либо ограничений на создание военных баз в стране, присутствие там войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия."Если раньше мы относились к Финляндии как к нейтральной стране и не ориентировали свои военные силы, в том чистое, стратегические, на эту страну, то с принятием этого закона все поменяется. Россия будет вынуждена принять адекватные меры и усилить свою безопасность на границе с Финляндией", - заявил Цеков.По его словам, решением вступить в НАТО Финляндия лишь "максимально отдалила себя от обеспечения собственной безопасности". "Произошёл пересмотр всех наших отношений с Хельсинки с учётом того, что Финляндия станет членом альянса, крайне агрессивно относящегося к России", - отметил сенатор.
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безопасность, сергей цеков, финляндия, россия, нато, госдума рф
Безопасность, Сергей Цеков, Финляндия, Россия, НАТО, Госдума РФ
12:32 26.10.2022 (обновлено: 12:40 26.10.2022)
 
В Совфеде рассказали, как Россия ответит на размещение баз НАТО в Финляндии

Цеков: при размещении баз НАТО в Финляндии Россия примет меры по усилению безопасности

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В случае размещения баз НАТО в Финляндии или ввоза туда ядерного оружия Россия примет адекватные меры по соразмерному усилению своей безопасности на границе с Финляндией, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит каких-либо ограничений на создание военных баз в стране, присутствие там войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия.
"Если раньше мы относились к Финляндии как к нейтральной стране и не ориентировали свои военные силы, в том чистое, стратегические, на эту страну, то с принятием этого закона все поменяется. Россия будет вынуждена принять адекватные меры и усилить свою безопасность на границе с Финляндией", - заявил Цеков.
По его словам, решением вступить в НАТО Финляндия лишь "максимально отдалила себя от обеспечения собственной безопасности". "Произошёл пересмотр всех наших отношений с Хельсинки с учётом того, что Финляндия станет членом альянса, крайне агрессивно относящегося к России", - отметил сенатор.
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