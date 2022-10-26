https://ria.ru/20221026/finlyandiya-1826874160.html

В Совфеде рассказали, как Россия ответит на размещение баз НАТО в Финляндии

В Совфеде рассказали, как Россия ответит на размещение баз НАТО в Финляндии - РИА Новости, 26.10.2022

В Совфеде рассказали, как Россия ответит на размещение баз НАТО в Финляндии

В случае размещения баз НАТО в Финляндии или ввоза туда ядерного оружия Россия примет адекватные меры по соразмерному усилению своей безопасности на границе с... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:32

2022-10-26T12:32

2022-10-26T12:40

безопасность

сергей цеков

финляндия

россия

нато

госдума рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В случае размещения баз НАТО в Финляндии или ввоза туда ядерного оружия Россия примет адекватные меры по соразмерному усилению своей безопасности на границе с Финляндией, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит каких-либо ограничений на создание военных баз в стране, присутствие там войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия."Если раньше мы относились к Финляндии как к нейтральной стране и не ориентировали свои военные силы, в том чистое, стратегические, на эту страну, то с принятием этого закона все поменяется. Россия будет вынуждена принять адекватные меры и усилить свою безопасность на границе с Финляндией", - заявил Цеков.По его словам, решением вступить в НАТО Финляндия лишь "максимально отдалила себя от обеспечения собственной безопасности". "Произошёл пересмотр всех наших отношений с Хельсинки с учётом того, что Финляндия станет членом альянса, крайне агрессивно относящегося к России", - отметил сенатор.

https://ria.ru/20221019/zapad-1824952204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей цеков, финляндия, россия, нато, госдума рф