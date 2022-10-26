https://ria.ru/20221026/fermery-1826917274.html

Липецкие фермеры в рамках "Агростартапа" получили более 300 млн рублей

Липецкие фермеры в рамках "Агростартапа" получили более 300 млн рублей - РИА Новости, 26.10.2022

Липецкие фермеры в рамках "Агростартапа" получили более 300 млн рублей

В Липецкой области в рамках региональной программы "Агростартап" за четыре года 120 фермеров, семейных ферм и кооперативов получили господдержку на общую сумму... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:07

2022-10-26T14:07

2022-10-26T14:07

липецкая область

игорь артамонов

экономика

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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. В Липецкой области в рамках региональной программы "Агростартап" за четыре года 120 фермеров, семейных ферм и кооперативов получили господдержку на общую сумму 312,3 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что на эти деньги начинающие аграрии приобрели почти 150 гектаров земли, около 70 единиц сельскохозяйственных машин и автомобилей спецтранспорта, более 230 единиц оборудования. Поголовье скота благодаря "Агростартапу" в области выросло более чем на две тысячи голов. Грантополучатели закупили свыше 270 тысяч саженцев для закладки фруктовых садов, создали 127 рабочих мест."Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день", – считает Артамонов.Он уточнил, что региональная программа "Агростартап" действует в Липецкой области с 2019 года в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Одновременно с этим, также в рамках нацпроекта предоставляется финансовая поддержка для развития сельскохозяйственной потребительской кооперации. Это позволяет фермерам расширить возможности хранения, переработки и сбыта своей продукции. Получатели грантов "Агростартап" могут быть членами потребительских кооперативов и дальше развивать свои хозяйства через государственную поддержку потребкооперации. В этом случае у них есть возможность получить субсидии на закупку продукции и приобретение имущества, включая сельскохозяйственных животных и птицы.

https://ria.ru/20221024/predprinimateli-1826303553.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, экономика