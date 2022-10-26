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Липецкие фермеры в рамках "Агростартапа" получили более 300 млн рублей - РИА Новости, 26.10.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221026/fermery-1826917274.html
Липецкие фермеры в рамках "Агростартапа" получили более 300 млн рублей
Липецкие фермеры в рамках "Агростартапа" получили более 300 млн рублей - РИА Новости, 26.10.2022
Липецкие фермеры в рамках "Агростартапа" получили более 300 млн рублей
В Липецкой области в рамках региональной программы "Агростартап" за четыре года 120 фермеров, семейных ферм и кооперативов получили господдержку на общую сумму... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:07
2022-10-26T14:07
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. В Липецкой области в рамках региональной программы "Агростартап" за четыре года 120 фермеров, семейных ферм и кооперативов получили господдержку на общую сумму 312,3 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что на эти деньги начинающие аграрии приобрели почти 150 гектаров земли, около 70 единиц сельскохозяйственных машин и автомобилей спецтранспорта, более 230 единиц оборудования. Поголовье скота благодаря "Агростартапу" в области выросло более чем на две тысячи голов. Грантополучатели закупили свыше 270 тысяч саженцев для закладки фруктовых садов, создали 127 рабочих мест."Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день", – считает Артамонов.Он уточнил, что региональная программа "Агростартап" действует в Липецкой области с 2019 года в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Одновременно с этим, также в рамках нацпроекта предоставляется финансовая поддержка для развития сельскохозяйственной потребительской кооперации. Это позволяет фермерам расширить возможности хранения, переработки и сбыта своей продукции. Получатели грантов "Агростартап" могут быть членами потребительских кооперативов и дальше развивать свои хозяйства через государственную поддержку потребкооперации. В этом случае у них есть возможность получить субсидии на закупку продукции и приобретение имущества, включая сельскохозяйственных животных и птицы.
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игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
14:07 26.10.2022
 

Липецкие фермеры в рамках "Агростартапа" получили более 300 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. В Липецкой области в рамках региональной программы "Агростартап" за четыре года 120 фермеров, семейных ферм и кооперативов получили господдержку на общую сумму 312,3 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что на эти деньги начинающие аграрии приобрели почти 150 гектаров земли, около 70 единиц сельскохозяйственных машин и автомобилей спецтранспорта, более 230 единиц оборудования. Поголовье скота благодаря "Агростартапу" в области выросло более чем на две тысячи голов. Грантополучатели закупили свыше 270 тысяч саженцев для закладки фруктовых садов, создали 127 рабочих мест.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 15:29Липецкая область
В Липецкой области растет число предпринимателей
"Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день", – считает Артамонов.
Он уточнил, что региональная программа "Агростартап" действует в Липецкой области с 2019 года в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Одновременно с этим, также в рамках нацпроекта предоставляется финансовая поддержка для развития сельскохозяйственной потребительской кооперации. Это позволяет фермерам расширить возможности хранения, переработки и сбыта своей продукции. Получатели грантов "Агростартап" могут быть членами потребительских кооперативов и дальше развивать свои хозяйства через государственную поддержку потребкооперации. В этом случае у них есть возможность получить субсидии на закупку продукции и приобретение имущества, включая сельскохозяйственных животных и птицы.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
 
 
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