https://ria.ru/20221026/evropa-1826805469.html

Эксперт рассказал о спросе Европы на газ по "Турецкому потоку"

Эксперт рассказал о спросе Европы на газ по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 26.10.2022

Эксперт рассказал о спросе Европы на газ по "Турецкому потоку"

После теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" потенциальный спрос Европы на газ по "Турецкому потоку" огромен, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T07:15

2022-10-26T07:15

2022-10-26T07:15

экономика

цены на нефть

турция

европа

россия

турецкий поток

северный поток

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798565528_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d916e5741da784bffd09d0f5acc7e2c6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. После теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" потенциальный спрос Европы на газ по "Турецкому потоку" огромен, заявил РИА Новости специалист по геополитике энергетики, профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Сейчас газ в Турцию поставляется по газопроводу "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что эта система имеет потенциал к расширению при необходимости."Потенциальный спрос огромен. До диверсии "Северной поток 1" поставлял 110 миллиардов кубических метров газа в Германию, не считая (объемы) газа, поступающего в Западную Европу через Беларусь и Украину", - сказал Фурфари.При этом эксперт отметил, что "Турецкий поток" имеет мощность в 10 раз меньше, чем "Северный поток 1". По этой причине "турецкий вариант", независимо от страны-поставщика газа, не сможет полностью заменить "Северный поток 1".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20221025/gaz-1826779538.html

https://ria.ru/20221025/gaz-1826629099.html

турция

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, турция, европа, россия, турецкий поток, северный поток, северный поток — 2