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Эксперт рассказал о спросе Европы на газ по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 26.10.2022
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Эксперт рассказал о спросе Европы на газ по "Турецкому потоку"
Эксперт рассказал о спросе Европы на газ по "Турецкому потоку" - РИА Новости, 26.10.2022
Эксперт рассказал о спросе Европы на газ по "Турецкому потоку"
После теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" потенциальный спрос Европы на газ по "Турецкому потоку" огромен, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T07:15
2022-10-26T07:15
экономика
цены на нефть
турция
европа
россия
турецкий поток
северный поток
северный поток — 2
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. После теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" потенциальный спрос Европы на газ по "Турецкому потоку" огромен, заявил РИА Новости специалист по геополитике энергетики, профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Сейчас газ в Турцию поставляется по газопроводу "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что эта система имеет потенциал к расширению при необходимости."Потенциальный спрос огромен. До диверсии "Северной поток 1" поставлял 110 миллиардов кубических метров газа в Германию, не считая (объемы) газа, поступающего в Западную Европу через Беларусь и Украину", - сказал Фурфари.При этом эксперт отметил, что "Турецкий поток" имеет мощность в 10 раз меньше, чем "Северный поток 1". По этой причине "турецкий вариант", независимо от страны-поставщика газа, не сможет полностью заменить "Северный поток 1".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20221025/gaz-1826779538.html
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экономика, цены на нефть, турция, европа, россия, турецкий поток, северный поток, северный поток — 2
Экономика, Цены на нефть, Турция, Европа, Россия, Турецкий поток, Северный поток, Северный поток — 2
07:15 26.10.2022
 
Эксперт рассказал о спросе Европы на газ по "Турецкому потоку"

Профессор Фурфари: после теракта на "Северных потоках" спрос на газ по "Турецкому" огромен

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. После теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" потенциальный спрос Европы на газ по "Турецкому потоку" огромен, заявил РИА Новости специалист по геополитике энергетики, профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Сейчас газ в Турцию поставляется по газопроводу "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что эта система имеет потенциал к расширению при необходимости.
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"Потенциальный спрос огромен. До диверсии "Северной поток 1" поставлял 110 миллиардов кубических метров газа в Германию, не считая (объемы) газа, поступающего в Западную Европу через Беларусь и Украину", - сказал Фурфари.
При этом эксперт отметил, что "Турецкий поток" имеет мощность в 10 раз меньше, чем "Северный поток 1". По этой причине "турецкий вариант", независимо от страны-поставщика газа, не сможет полностью заменить "Северный поток 1".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.
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ЭкономикаЦены на нефтьТурцияЕвропаРоссияТурецкий потокСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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