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Франция и Германия создадут рабочие группы по энергетике и обороне - РИА Новости, 26.10.2022
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Франция и Германия создадут рабочие группы по энергетике и обороне
Франция и Германия создадут рабочие группы по энергетике и обороне - РИА Новости, 26.10.2022
Франция и Германия создадут рабочие группы по энергетике и обороне
Елисейский дворец назвал встречу президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца "очень конструктивной", отметив, что она привела к созданию... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:33
2022-10-26T18:33
в мире
олаф шольц
германия
франция
эммануэль макрон
энергетика
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ПАРИЖ, 26 окт - РИА Новости. Елисейский дворец назвал встречу президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца "очень конструктивной", отметив, что она привела к созданию рабочих групп по энергетике, обороне и инновациям, передает агентство Франс Пресс.В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Париж для переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном. Пресс-конференцию глав государств по итогам встречи отменили по причине нехватки времени канцлера Шольца, который после Парижа спешит в Афины.Как сообщили в Елисейском дворце, сторонам удалось договориться о создании рабочих групп по энергетике, обороне и инновациям. Кроме того, президент Франции и канцлер ФРГ обсудили двусторонние отношения "в духе тесной работы на среднесрочную и долгосрочную перспективы"."По этим трем областям были созданы рабочие группы, в рамках которых два правительства будут тесно сотрудничать в ближайшие дни для дальнейших шагов", - сообщили в администрации французского президента.По итогам переговоров Шольц заявил, что остался доволен встречей с Макроном, во время беседы были затронуты вопросы энергетики и обороны.Встреча лидеров Франции и ФРГ была запланирована на 26 октября на фоне напряженности в отношениях, возникшей между двумя европейскими странами. Изначально на эту дату планировалась встреча французского и немецкого правительств в Фонтенбло под Парижем, которая затем была перенесена на январь 2023 года. Согласно главе Минфина Франции Брюно Ле Мэру, причиной переноса стал плотный график участников. Однако спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что участникам "требуется больше времени" в следствие того, что по ряду вопросов еще не достигнуто соглашение.По сообщению газеты Welt, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Издание полагает, что споры между сторонами могут привести к концу идиллии и разрыву отношений. Наиболее спорные темы касаются предельной цены на газ, к конфликту также привело нежелание Шольца поддержать идею Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у своего немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.
https://ria.ru/20221026/evropa-1826833203.html
https://ria.ru/20221025/gaz-1826720319.html
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в мире, олаф шольц, германия, франция, эммануэль макрон, энергетика
В мире, Олаф Шольц, Германия, Франция, Эммануэль Макрон, Энергетика
18:33 26.10.2022
 
Франция и Германия создадут рабочие группы по энергетике и обороне

Макрон и Шольц договорились о создании рабочих групп по энергетике, обороне и инновациям

© Fotolia / fanfanЕлисейский дворец
Елисейский дворец - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Fotolia / fanfan
Елисейский дворец. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 окт - РИА Новости. Елисейский дворец назвал встречу президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца "очень конструктивной", отметив, что она привела к созданию рабочих групп по энергетике, обороне и инновациям, передает агентство Франс Пресс.
В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Париж для переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном. Пресс-конференцию глав государств по итогам встречи отменили по причине нехватки времени канцлера Шольца, который после Парижа спешит в Афины.
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Как сообщили в Елисейском дворце, сторонам удалось договориться о создании рабочих групп по энергетике, обороне и инновациям. Кроме того, президент Франции и канцлер ФРГ обсудили двусторонние отношения "в духе тесной работы на среднесрочную и долгосрочную перспективы".
"По этим трем областям были созданы рабочие группы, в рамках которых два правительства будут тесно сотрудничать в ближайшие дни для дальнейших шагов", - сообщили в администрации французского президента.
По итогам переговоров Шольц заявил, что остался доволен встречей с Макроном, во время беседы были затронуты вопросы энергетики и обороны.
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Встреча лидеров Франции и ФРГ была запланирована на 26 октября на фоне напряженности в отношениях, возникшей между двумя европейскими странами. Изначально на эту дату планировалась встреча французского и немецкого правительств в Фонтенбло под Парижем, которая затем была перенесена на январь 2023 года. Согласно главе Минфина Франции Брюно Ле Мэру, причиной переноса стал плотный график участников. Однако спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что участникам "требуется больше времени" в следствие того, что по ряду вопросов еще не достигнуто соглашение.
По сообщению газеты Welt, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Издание полагает, что споры между сторонами могут привести к концу идиллии и разрыву отношений. Наиболее спорные темы касаются предельной цены на газ, к конфликту также привело нежелание Шольца поддержать идею Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у своего немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.
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