https://ria.ru/20221026/energetika-1827018640.html

Франция и Германия создадут рабочие группы по энергетике и обороне

Франция и Германия создадут рабочие группы по энергетике и обороне - РИА Новости, 26.10.2022

Франция и Германия создадут рабочие группы по энергетике и обороне

Елисейский дворец назвал встречу президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца "очень конструктивной", отметив, что она привела к созданию... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:33

2022-10-26T18:33

2022-10-26T18:33

в мире

олаф шольц

германия

франция

эммануэль макрон

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104264/68/1042646865_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_a016bbf001567b8d5d9133317a5b7ddd.jpg

ПАРИЖ, 26 окт - РИА Новости. Елисейский дворец назвал встречу президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца "очень конструктивной", отметив, что она привела к созданию рабочих групп по энергетике, обороне и инновациям, передает агентство Франс Пресс.В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Париж для переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном. Пресс-конференцию глав государств по итогам встречи отменили по причине нехватки времени канцлера Шольца, который после Парижа спешит в Афины.Как сообщили в Елисейском дворце, сторонам удалось договориться о создании рабочих групп по энергетике, обороне и инновациям. Кроме того, президент Франции и канцлер ФРГ обсудили двусторонние отношения "в духе тесной работы на среднесрочную и долгосрочную перспективы"."По этим трем областям были созданы рабочие группы, в рамках которых два правительства будут тесно сотрудничать в ближайшие дни для дальнейших шагов", - сообщили в администрации французского президента.По итогам переговоров Шольц заявил, что остался доволен встречей с Макроном, во время беседы были затронуты вопросы энергетики и обороны.Встреча лидеров Франции и ФРГ была запланирована на 26 октября на фоне напряженности в отношениях, возникшей между двумя европейскими странами. Изначально на эту дату планировалась встреча французского и немецкого правительств в Фонтенбло под Парижем, которая затем была перенесена на январь 2023 года. Согласно главе Минфина Франции Брюно Ле Мэру, причиной переноса стал плотный график участников. Однако спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что участникам "требуется больше времени" в следствие того, что по ряду вопросов еще не достигнуто соглашение.По сообщению газеты Welt, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Издание полагает, что споры между сторонами могут привести к концу идиллии и разрыву отношений. Наиболее спорные темы касаются предельной цены на газ, к конфликту также привело нежелание Шольца поддержать идею Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у своего немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.

https://ria.ru/20221026/evropa-1826833203.html

https://ria.ru/20221025/gaz-1826720319.html

https://ria.ru/20221025/es-1826690329.html

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, олаф шольц, германия, франция, эммануэль макрон, энергетика