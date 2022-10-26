https://ria.ru/20221026/energetika-1826932599.html
В Европе уничтожают ее энергетическую сеть, заявил Путин
В Европе уничтожают ее энергетическую сеть, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2022
В Европе уничтожают ее энергетическую сеть, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что диверсиями на "Северных потоках" уничтожается общеевропейская энергетическая сеть. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:49
2022-10-26T14:49
2022-10-26T15:02
экономика
владимир путин
авария на "северных потоках"
европа
евросоюз
германия
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что диверсиями на "Северных потоках" уничтожается общеевропейская энергетическая сеть."Не гнушаются даже прямыми диверсиями. Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях "Северного потока". Фактически речь идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры. И делается это невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей. И, на самом деле, помалкивают по поводу того, а кто же это сделал, кто заинтересован в этом", - сказал Путин.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, авария на "северных потоках", европа, евросоюз, германия, северный поток, северный поток — 2
Экономика, Владимир Путин, Авария на "Северных потоках", Европа, Евросоюз, Германия, Северный поток, Северный поток — 2
14:49 26.10.2022 (обновлено: 15:02 26.10.2022)
В Европе уничтожают ее энергетическую сеть, заявил Путин
Путин после ЧП на "Северных потоках" заявил об уничтожении европейской энергетической сети