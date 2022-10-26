https://ria.ru/20221026/energetika-1826932599.html

В Европе уничтожают ее энергетическую сеть, заявил Путин

В Европе уничтожают ее энергетическую сеть, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2022

В Европе уничтожают ее энергетическую сеть, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что диверсиями на "Северных потоках" уничтожается общеевропейская энергетическая сеть. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:49

2022-10-26T14:49

2022-10-26T15:02

экономика

владимир путин

авария на "северных потоках"

европа

евросоюз

германия

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что диверсиями на "Северных потоках" уничтожается общеевропейская энергетическая сеть."Не гнушаются даже прямыми диверсиями. Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях "Северного потока". Фактически речь идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры. И делается это невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей. И, на самом деле, помалкивают по поводу того, а кто же это сделал, кто заинтересован в этом", - сказал Путин.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html

европа

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, авария на "северных потоках", европа, евросоюз, германия, северный поток, северный поток — 2