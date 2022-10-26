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В Татарстане один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.10.2022
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В Татарстане один человек погиб в ДТП с автобусом
В Татарстане один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.10.2022
В Татарстане один человек погиб в ДТП с автобусом
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Татарстане в среду утром - один человек погиб, еще один пострадал, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:32
2022-10-26T11:37
происшествия
елабужский район
республика татарстан (татарстан)
дтп
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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Татарстане в среду утром - один человек погиб, еще один пострадал, сообщает ГИБДД республики."В 07.45 в Елабужском районе водитель автомобиля Reno, по предварительным данным, при обгоне выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "Нефаз", - говорится в релизе.В результате, по данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля скончался на месте, а один пассажир автобуса получил травмы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
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елабужский район
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, елабужский район, республика татарстан (татарстан), дтп
Происшествия, Елабужский район, Республика Татарстан (Татарстан), ДТП
11:32 26.10.2022 (обновлено: 11:37 26.10.2022)
 
В Татарстане один человек погиб в ДТП с автобусом

Иномарка выехала на встречку и врезалась в автобус в Татарстане, один человек погиб

© Фото : Госавтоинспекция Татарстана/TelegramМесто ДТП с автобусом в Елабужском районе
Место ДТП с автобусом в Елабужском районе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Госавтоинспекция Татарстана/Telegram
Место ДТП с автобусом в Елабужском районе
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Татарстане в среду утром - один человек погиб, еще один пострадал, сообщает ГИБДД республики.
"В 07.45 в Елабужском районе водитель автомобиля Reno, по предварительным данным, при обгоне выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "Нефаз", - говорится в релизе.
В результате, по данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля скончался на месте, а один пассажир автобуса получил травмы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
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ПроисшествияЕлабужский районРеспублика Татарстан (Татарстан)ДТП
 
 
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