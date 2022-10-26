https://ria.ru/20221026/dtp-1826854335.html

В Татарстане один человек погиб в ДТП с автобусом

В Татарстане один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.10.2022

В Татарстане один человек погиб в ДТП с автобусом

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Татарстане в среду утром - один человек погиб, еще один пострадал, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:32

2022-10-26T11:32

2022-10-26T11:37

происшествия

елабужский район

республика татарстан (татарстан)

дтп

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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Татарстане в среду утром - один человек погиб, еще один пострадал, сообщает ГИБДД республики."В 07.45 в Елабужском районе водитель автомобиля Reno, по предварительным данным, при обгоне выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "Нефаз", - говорится в релизе.В результате, по данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля скончался на месте, а один пассажир автобуса получил травмы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

елабужский район

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, елабужский район, республика татарстан (татарстан), дтп