https://ria.ru/20221026/dtp-1826854335.html
В Татарстане один человек погиб в ДТП с автобусом
В Татарстане один человек погиб в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.10.2022
В Татарстане один человек погиб в ДТП с автобусом
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Татарстане в среду утром - один человек погиб, еще один пострадал, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:32
2022-10-26T11:32
2022-10-26T11:37
происшествия
елабужский район
республика татарстан (татарстан)
дтп
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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Татарстане в среду утром - один человек погиб, еще один пострадал, сообщает ГИБДД республики."В 07.45 в Елабужском районе водитель автомобиля Reno, по предварительным данным, при обгоне выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "Нефаз", - говорится в релизе.В результате, по данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля скончался на месте, а один пассажир автобуса получил травмы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
елабужский район
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елабужский район, республика татарстан (татарстан), дтп
Происшествия, Елабужский район, Республика Татарстан (Татарстан), ДТП
11:32 26.10.2022 (обновлено: 11:37 26.10.2022)
В Татарстане один человек погиб в ДТП с автобусом
Иномарка выехала на встречку и врезалась в автобус в Татарстане, один человек погиб