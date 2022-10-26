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В России запустят аналог Downdetector - РИА Новости, 26.10.2022
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В России запустят аналог Downdetector
В России запустят аналог Downdetector - РИА Новости, 26.10.2022
В России запустят аналог Downdetector
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) при Роскомнадзоре запустит портал, на котором можно будет пожаловаться на качество связи и доступности информационных... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:27
2022-10-26T11:27
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
технологии
интернет
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СОЧИ, 26 окт - РИА Новости. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) при Роскомнадзоре запустит портал, на котором можно будет пожаловаться на качество связи и доступности информационных ресурсов, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ГРЧЦ Сергей Хуторцев."Сейчас проходит тестирование и в ближайшее время будет запущен портал, который будет предоставлять услуги по просмотру маршрутизации для операторов связи для технических специалистов, также предоставлять услуги, аналогичные DownDetector, когда люди могут зайти и пожаловаться на качество связи и доступности информационных ресурсов", - заявил Хуторцев во время форума "Спектр".По его словам, это не просто голословное утверждение. "Мы будем выступать здесь координатором работы, обращаться к оператору связи, выявлять действительно ли есть проблемы и с чем они связаны, давать объективные комментарии. Более того, наша система, которая заработает, позволит увидеть общую картинку состояния систем связи в автоматическом режиме", - отметил Хуторцев.Downdetector принадлежит американской компании Ookla, он позволяет отслеживать сбои в работе различных интернет-ресурсов на основе отзывов пользователей.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии, интернет
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Технологии, Интернет
11:27 26.10.2022
 
В России запустят аналог Downdetector

Главный радиочастотный центр при Роскомнадзоре запустит в России аналог Downdetector

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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СОЧИ, 26 окт - РИА Новости. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) при Роскомнадзоре запустит портал, на котором можно будет пожаловаться на качество связи и доступности информационных ресурсов, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ГРЧЦ Сергей Хуторцев.
"Сейчас проходит тестирование и в ближайшее время будет запущен портал, который будет предоставлять услуги по просмотру маршрутизации для операторов связи для технических специалистов, также предоставлять услуги, аналогичные DownDetector, когда люди могут зайти и пожаловаться на качество связи и доступности информационных ресурсов", - заявил Хуторцев во время форума "Спектр".
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По его словам, это не просто голословное утверждение. "Мы будем выступать здесь координатором работы, обращаться к оператору связи, выявлять действительно ли есть проблемы и с чем они связаны, давать объективные комментарии. Более того, наша система, которая заработает, позволит увидеть общую картинку состояния систем связи в автоматическом режиме", - отметил Хуторцев.
Downdetector принадлежит американской компании Ookla, он позволяет отслеживать сбои в работе различных интернет-ресурсов на основе отзывов пользователей.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияТехнологииИнтернет
 
 
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