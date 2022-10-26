https://ria.ru/20221026/downdetector-1826852799.html
В России запустят аналог Downdetector
В России запустят аналог Downdetector - РИА Новости, 26.10.2022
В России запустят аналог Downdetector
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) при Роскомнадзоре запустит портал, на котором можно будет пожаловаться на качество связи и доступности информационных... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:27
2022-10-26T11:27
2022-10-26T11:27
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
технологии
интернет
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СОЧИ, 26 окт - РИА Новости. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) при Роскомнадзоре запустит портал, на котором можно будет пожаловаться на качество связи и доступности информационных ресурсов, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ГРЧЦ Сергей Хуторцев."Сейчас проходит тестирование и в ближайшее время будет запущен портал, который будет предоставлять услуги по просмотру маршрутизации для операторов связи для технических специалистов, также предоставлять услуги, аналогичные DownDetector, когда люди могут зайти и пожаловаться на качество связи и доступности информационных ресурсов", - заявил Хуторцев во время форума "Спектр".По его словам, это не просто голословное утверждение. "Мы будем выступать здесь координатором работы, обращаться к оператору связи, выявлять действительно ли есть проблемы и с чем они связаны, давать объективные комментарии. Более того, наша система, которая заработает, позволит увидеть общую картинку состояния систем связи в автоматическом режиме", - отметил Хуторцев.Downdetector принадлежит американской компании Ookla, он позволяет отслеживать сбои в работе различных интернет-ресурсов на основе отзывов пользователей.
https://ria.ru/20221025/5g-1826622189.html
https://ria.ru/20221026/videoigry-1826821894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии, интернет
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Технологии, Интернет
В России запустят аналог Downdetector
Главный радиочастотный центр при Роскомнадзоре запустит в России аналог Downdetector
СОЧИ, 26 окт - РИА Новости. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) при Роскомнадзоре запустит портал, на котором можно будет пожаловаться на качество связи и доступности информационных ресурсов, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ГРЧЦ Сергей Хуторцев.
"Сейчас проходит тестирование и в ближайшее время будет запущен портал, который будет предоставлять услуги по просмотру маршрутизации для операторов связи для технических специалистов, также предоставлять услуги, аналогичные DownDetector, когда люди могут зайти и пожаловаться на качество связи и доступности информационных ресурсов", - заявил Хуторцев во время форума "Спектр".
По его словам, это не просто голословное утверждение. "Мы будем выступать здесь координатором работы, обращаться к оператору связи, выявлять действительно ли есть проблемы и с чем они связаны, давать объективные комментарии. Более того, наша система, которая заработает, позволит увидеть общую картинку состояния систем связи в автоматическом режиме", - отметил Хуторцев.
Downdetector принадлежит американской компании Ookla, он позволяет отслеживать сбои в работе различных интернет-ресурсов на основе отзывов пользователей.