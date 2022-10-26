https://ria.ru/20221026/donbass-1826991389.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку - РИА Новости, 26.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку

Украинские войска выпустили по Донецку и Михайловке 17 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:13

2022-10-26T17:13

2022-10-26T17:13

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Михайловке 17 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.00 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка семь снарядов калибром 152 миллиметра, а в 16.45 мск по Киевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, украина, вооруженные силы украины, донбасс