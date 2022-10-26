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ВСУ выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО "Град" - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/dnr-1826954739.html
ВСУ выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО "Град"
ВСУ выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО "Град" - РИА Новости, 26.10.2022
ВСУ выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Гольмовскому в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", а также по Пантелеймоновке пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:43
2022-10-26T15:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
гольмовский
украина
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Гольмовскому в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", а также по Пантелеймоновке пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.05 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20221026/obstrel-1826934031.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, гольмовский, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Гольмовский, Украина
15:43 26.10.2022 (обновлено: 15:53 26.10.2022)
 
ВСУ выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО "Град"

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Гольмовскому в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", а также по Пантелеймоновке пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.05 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка.
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
14:51Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККГольмовскийУкраина
 
 
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