https://ria.ru/20221026/dnr-1826954739.html

ВСУ выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО "Град"

ВСУ выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО "Град" - РИА Новости, 26.10.2022

ВСУ выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили по Гольмовскому в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", а также по Пантелеймоновке пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:43

2022-10-26T15:43

2022-10-26T15:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

гольмовский

украина

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Гольмовскому в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", а также по Пантелеймоновке пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.05 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20221026/obstrel-1826934031.html

донецкая народная республика

гольмовский

украина

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донецкая народная республика, сцкк, гольмовский, украина