https://ria.ru/20221026/dnr-1826954739.html
ВСУ выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО "Град"
ВСУ выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО "Град" - РИА Новости, 26.10.2022
ВСУ выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Гольмовскому в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", а также по Пантелеймоновке пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:43
2022-10-26T15:43
2022-10-26T15:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
гольмовский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg
ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Гольмовскому в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", а также по Пантелеймоновке пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.05 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20221026/obstrel-1826934031.html
донецкая народная республика
гольмовский
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_8209a797053bb65fe4317a8b38de38d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, гольмовский, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Гольмовский, Украина
15:43 26.10.2022 (обновлено: 15:53 26.10.2022)
ВСУ выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО "Град"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Гольмовскому в ДНР десять ракет из РСЗО "Град"