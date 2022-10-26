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ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и два танка, заявила НМ ДНР - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/dnr-1826838885.html
ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и два танка, заявила НМ ДНР
ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и два танка, заявила НМ ДНР - РИА Новости, 26.10.2022
ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и два танка, заявила НМ ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, 155-миллиметровую самоходную гаубицу М109А3, два танка (Т-80БВ и Т-64БВ), девять единиц... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:50
2022-10-26T10:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
народная милиция днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, 155-миллиметровую самоходную гаубицу М109А3, два танка (Т-80БВ и Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 155-миллиметровая самоходная гаубица М109А3, два танка (Т-80БВ и Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбит один БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник ведомство сообщало, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, три танка (два Т-72Б и Т-64БВ), шесть единиц бронированной техники, в том числе американский бронетранспортёр М113, в воздухе сбит один беспилотник противника.
https://ria.ru/20221026/poteri-1826831230.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, народная милиция днр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Народная милиция ДНР, Вооруженные силы Украины
10:50 26.10.2022
 
ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и два танка, заявила НМ ДНР

Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли до 60 человек, одну САУ и два танка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, 155-миллиметровую самоходную гаубицу М109А3, два танка (Т-80БВ и Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 155-миллиметровая самоходная гаубица М109А3, два танка (Т-80БВ и Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбит один БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Во вторник ведомство сообщало, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, три танка (два Т-72Б и Т-64БВ), шесть единиц бронированной техники, в том числе американский бронетранспортёр М113, в воздухе сбит один беспилотник противника.
Боец Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
10:18Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и шесть БТР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаНародная милиция ДНРВооруженные силы Украины
 
 
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