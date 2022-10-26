https://ria.ru/20221026/dnr-1826838885.html

ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и два танка, заявила НМ ДНР

ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и два танка, заявила НМ ДНР - РИА Новости, 26.10.2022

ВСУ за сутки потеряли до 60 человек и два танка, заявила НМ ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, 155-миллиметровую самоходную гаубицу М109А3, два танка (Т-80БВ и Т-64БВ), девять единиц... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:50

2022-10-26T10:50

2022-10-26T10:50

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

народная милиция днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, 155-миллиметровую самоходную гаубицу М109А3, два танка (Т-80БВ и Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 155-миллиметровая самоходная гаубица М109А3, два танка (Т-80БВ и Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбит один БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник ведомство сообщало, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, три танка (два Т-72Б и Т-64БВ), шесть единиц бронированной техники, в том числе американский бронетранспортёр М113, в воздухе сбит один беспилотник противника.

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донецкая народная республика, народная милиция днр, вооруженные силы украины