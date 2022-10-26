https://ria.ru/20221026/demokraty-1826827199.html

Эксперт предположил, почему демократы отозвали письмо по Украине

Эксперт предположил, почему демократы отозвали письмо по Украине - РИА Новости, 26.10.2022

Эксперт предположил, почему демократы отозвали письмо по Украине

Часть демократов отозвала письмо по Украине, потому что им пригрозили из Белого дома, считает профессор, доктор политических наук Александр Гусев. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T09:59

2022-10-26T09:59

2022-10-26T09:59

специальная военная операция на украине

в мире

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джо байден

нэнси пелоси

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Часть демократов отозвала письмо по Украине, потому что им пригрозили из Белого дома, считает профессор, доктор политических наук Александр Гусев.Накануне инициатор обращения Прамила Джайпал заявила, что группа конгрессменов-демократов отозвала письмо президенту США Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией по Украине. Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад, но было только в понедельник предано огласке без необходимых дополнительных согласований, создав ложное впечатление, что часть демократов против масштабной помощи Украине."Часть демократического большинства в палате представителей – люди разумные. Были инициировано письмо с призывом начать переговоры, но демократы во главе с Нэнси Пелоси поняли, что это абсолютно патовая ситуация, поэтому отозвали. Во-вторых, видимом, им пригрозили пальчиком из Белого дома: вы не ведите самостоятельную политику", - сказал Гусев РИА Новости.По его словам, демократы-конгрессмены сейчас пытаются сделать все для того, чтобы в свете низких рейтингов победить на выборах в конгресс, поэтому "это письмо, родившееся в недрах палаты представителей направлено прежде всего на внутреннее пользование"."Понятно, что здесь влияние, которое могут оказать конгрессмены на Украину и тем более Россию, минимизировано. Это было сделано для внутреннего использования, в определенном смысле для влияния на электорат", - добавил он.При этом в администрации Джо Байдена понимают, что письмо никак не повлияло бы на электорат и могло бы только подорвать позиции, добавил эксперт, отметив, что демократы попали в цугванг (положение, при котором любой следующий ход ведет к ухудшению позиции).Белый дом ранее заявил, что исключает переговоры с Россией по поводу Украины без участия украинских властей, которые сейчас считают такой диалог несвоевременным.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала виражами демократии отзыв письма конгрессменов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта на Украине.

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825879706.html

https://ria.ru/20221025/pismo-1826662160.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, россия, джо байден, нэнси пелоси