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"Экзотический экземпляр": вышел трейлер фильма "Чебурашка" - РИА Новости, 26.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221026/cheburashka-1827017326.html
"Экзотический экземпляр": вышел трейлер фильма "Чебурашка"
"Экзотический экземпляр": вышел трейлер фильма "Чебурашка" - РИА Новости, 26.10.2022
"Экзотический экземпляр": вышел трейлер фильма "Чебурашка"
Вышел трейлер семейной комедии "Чебурашка", сообщает пресс-служба дистрибьютора ленты. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:00
2022-10-26T19:00
культура
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кино и сериалы
чебурашка
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вышел трейлер семейной комедии "Чебурашка", сообщает пресс-служба дистрибьютора ленты.В ролике показано, как в доме у угрюмого садовника Геннадия Петровича (Сергей Гармаш) поселяется необычное создание."Хвост маленький, когти средние, а уши огромные", — говорится о зверьке в трейлере.Он любит апельсины и неплохо играет в шахматы. Однако новому знакомому Геннадия Петровича грозит опасность. Богатая женщина решила во что бы то ни стало получить его в качестве игрушки для своей дочки.Чебурашку в ленте создали при помощи живой съемки CG-графики и технологий захвата движений.Фильм выйдет в российский прокат 1 января.
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новости культуры, кино и сериалы, чебурашка
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Чебурашка
19:00 26.10.2022
 
"Экзотический экземпляр": вышел трейлер фильма "Чебурашка"

Вышел трейлер фильма "Чебурашка" с Сергеем Гармашем в роли Геннадия Петровича

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вышел трейлер семейной комедии "Чебурашка", сообщает пресс-служба дистрибьютора ленты.
В ролике показано, как в доме у угрюмого садовника Геннадия Петровича (Сергей Гармаш) поселяется необычное создание.
"Хвост маленький, когти средние, а уши огромные", — говорится о зверьке в трейлере.
Он любит апельсины и неплохо играет в шахматы. Однако новому знакомому Геннадия Петровича грозит опасность. Богатая женщина решила во что бы то ни стало получить его в качестве игрушки для своей дочки.
Чебурашку в ленте создали при помощи живой съемки CG-графики и технологий захвата движений.
Фильм выйдет в российский прокат 1 января.
Кадр трейлера к сериалу Телепузики
19 октября, 10:40Культура
Вышел трейлер новых "Телепузиков"
 
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