https://ria.ru/20221026/cheburashka-1827017326.html

"Экзотический экземпляр": вышел трейлер фильма "Чебурашка"

"Экзотический экземпляр": вышел трейлер фильма "Чебурашка" - РИА Новости, 26.10.2022

"Экзотический экземпляр": вышел трейлер фильма "Чебурашка"

Вышел трейлер семейной комедии "Чебурашка", сообщает пресс-служба дистрибьютора ленты. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:00

2022-10-26T19:00

2022-10-26T19:00

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чебурашка

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вышел трейлер семейной комедии "Чебурашка", сообщает пресс-служба дистрибьютора ленты.В ролике показано, как в доме у угрюмого садовника Геннадия Петровича (Сергей Гармаш) поселяется необычное создание."Хвост маленький, когти средние, а уши огромные", — говорится о зверьке в трейлере.Он любит апельсины и неплохо играет в шахматы. Однако новому знакомому Геннадия Петровича грозит опасность. Богатая женщина решила во что бы то ни стало получить его в качестве игрушки для своей дочки.Чебурашку в ленте создали при помощи живой съемки CG-графики и технологий захвата движений.Фильм выйдет в российский прокат 1 января.

https://ria.ru/20221019/telepuziki-1825048918.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, чебурашка