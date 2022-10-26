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Госдума в I чтении приняла закон федерального бюджета на 2023-2025 годы

Госдума в I чтении приняла закон федерального бюджета на 2023-2025 годы - РИА Новости, 26.10.2022

Госдума в I чтении приняла закон федерального бюджета на 2023-2025 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. За проголосовали 319 депутатов, против - 80,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:19

2022-10-26T15:19

2022-10-26T15:20

госдума рф

экономика

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

алексей кудрин

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. За проголосовали 319 депутатов, против - 80, воздержавшихся не было.Министр финансов России Антон Силуанов в числе ключевых приоритетов бюджета назвал финансовое обеспечение социальных обязательств, технологическую независимость страны и развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности страны и боеготовности вооруженных сил, межбюджетное регулирование и интеграцию четырех новых регионов. "Все приоритеты обеспечены финансами и учтены в бюджете", - заверил министр, представляя депутатам основной финансовый документ страны на предстоящую трехлетку.По словам Силуанова, общий объем расходов бюджета в течение трех лет составит порядка 29 триллионов рублей в год. "Таким образом, повышенный в текущем году уровень расходов создает дополнительный бюджетный стимул и будет сохранен до 2025 года, когда в 2025 году этот уровень расходов будет уже являться нормальным для бюджета. В 2025 году мы имеем сбалансированный бюджет без учета процентных расходов, то есть нулевой первичный баланс, и это позволяет сохранить устойчивость бюджетной конструкции", - сказал глава Минфина."Особенностями бюджета, который представлен, является антикризисная направленность, увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль, установление нового варианта бюджетного правила, сохранение дефицита бюджета все три года, увеличение государственного долга, сохранение расходов бюджета на уровне, достигнутом в 2022 году", - заявил в свою очередь председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.По его словам, это позволяет сбалансировать основные параметры бюджета, сделать их реализуемыми и тем самым обеспечить выполнение всех обязательств бюджета и достижение целей, поставленных президентом. В то же время "по доходам мы видим некоторые риски их получения", добавил Кудрин.Проект бюджета предусматривает доходы на 2023 год в сумме 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). При этом в 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 триллиона рублей, в 2025 году - до 27,98 триллиона, а расходы - до 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году - 1,4% ВВП, в 2025 году - 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.В 2023-2025 годах ожидается рост объема государственного долга РФ. По итогам 2023 года объем госдолга составит около 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей. При этом в общем объеме госдолга доля внутреннего долга в 2023 году составит 81,6%, в 2024 году - 82,4%, в 2025 году - 83,5%. В результате в предстоящем трехлетнем периоде объем госдолга России, согласно пояснительной записке, "сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП)".Верхний предел внутреннего госдолга долга РФ на 1 января 2024 года составит около 20,697 триллиона рублей, внешнего - 66,6 миллиарда долларов, или 63,4 миллиарда евро; на 1 января 2025 года – 22,804 триллиона рублей и 68,1 миллиарда долларов (или 63,1 миллиарда евро) соответственно; на 1 января 2026 года – 24,994 триллиона рублей и 68 миллиардов долларов (или 61,2 миллиарда евро).Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2023 году в 149,949 триллиона рублей, в 2024 году - 159,714 триллиона, в 2025 году - 170,598 триллиона, и уровня инфляции не выше 5,5% в 2023 году и 4% - в 2024-2025 годах.

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госдума рф, экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), алексей кудрин