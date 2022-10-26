https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826854600.html

Минфин заложил в бюджет необходимые для спецоперации средства

Минфин заложил в бюджет необходимые для спецоперации средства - РИА Новости, 26.10.2022

Минфин заложил в бюджет необходимые для спецоперации средства

Минфин РФ согласовал с Минобороны и другими силовыми ведомствами необходимый объем финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции (СВО) и... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:33

2022-10-26T11:33

2022-10-26T11:33

специальная военная операция на украине

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минфин РФ согласовал с Минобороны и другими силовыми ведомствами необходимый объем финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции (СВО) и заложил эти средства в бюджете как на текущий год, так и на следующий трехлетний период, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Мы с министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый объем ресурсов для проведения СВО. Деньги идут и в этом году и заложены на предстоящую трехлетку. С министерством обороны вопросы отработаны", – сказал Силуанов на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме."Здесь и денежное довольствие военнослужащих и мобилизованных, здесь и обмундирование мобилизованных, которое получит финансовое обеспечение в текущем году. Во всяком случае все эти вопросы учтены в текущем году и в трехлетнем бюджете", – уточнил он.Министр встречается с фракцией перед рассмотрением в первом чтении проекта федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы, которое состоится позже в среду.

https://ria.ru/20221021/ukraina-1825684973.html

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антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), единая россия, госдума рф