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Минфин заложил в бюджет необходимые для спецоперации средства - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826854600.html
Минфин заложил в бюджет необходимые для спецоперации средства
Минфин заложил в бюджет необходимые для спецоперации средства - РИА Новости, 26.10.2022
Минфин заложил в бюджет необходимые для спецоперации средства
Минфин РФ согласовал с Минобороны и другими силовыми ведомствами необходимый объем финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции (СВО) и... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:33
2022-10-26T11:33
специальная военная операция на украине
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минфин РФ согласовал с Минобороны и другими силовыми ведомствами необходимый объем финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции (СВО) и заложил эти средства в бюджете как на текущий год, так и на следующий трехлетний период, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Мы с министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый объем ресурсов для проведения СВО. Деньги идут и в этом году и заложены на предстоящую трехлетку. С министерством обороны вопросы отработаны", – сказал Силуанов на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме."Здесь и денежное довольствие военнослужащих и мобилизованных, здесь и обмундирование мобилизованных, которое получит финансовое обеспечение в текущем году. Во всяком случае все эти вопросы учтены в текущем году и в трехлетнем бюджете", – уточнил он.Министр встречается с фракцией перед рассмотрением в первом чтении проекта федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы, которое состоится позже в среду.
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антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), единая россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Единая Россия, Госдума РФ
11:33 26.10.2022
 
Минфин заложил в бюджет необходимые для спецоперации средства

Силуанов: необходимые спецоперации средства согласованы и заложены в бюджет на три года

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минфин РФ согласовал с Минобороны и другими силовыми ведомствами необходимый объем финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции (СВО) и заложил эти средства в бюджете как на текущий год, так и на следующий трехлетний период, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Мы с министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый объем ресурсов для проведения СВО. Деньги идут и в этом году и заложены на предстоящую трехлетку. С министерством обороны вопросы отработаны", – сказал Силуанов на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме.
"Здесь и денежное довольствие военнослужащих и мобилизованных, здесь и обмундирование мобилизованных, которое получит финансовое обеспечение в текущем году. Во всяком случае все эти вопросы учтены в текущем году и в трехлетнем бюджете", – уточнил он.
Министр встречается с фракцией перед рассмотрением в первом чтении проекта федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы, которое состоится позже в среду.
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Специальная военная операция на УкраинеАнтон СилуановРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Единая РоссияГосдума РФ
 
 
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