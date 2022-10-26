https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826854600.html
Минфин заложил в бюджет необходимые для спецоперации средства
Минфин заложил в бюджет необходимые для спецоперации средства - РИА Новости, 26.10.2022
Минфин заложил в бюджет необходимые для спецоперации средства
Минфин РФ согласовал с Минобороны и другими силовыми ведомствами необходимый объем финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции (СВО) и... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:33
2022-10-26T11:33
2022-10-26T11:33
специальная военная операция на украине
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минфин РФ согласовал с Минобороны и другими силовыми ведомствами необходимый объем финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции (СВО) и заложил эти средства в бюджете как на текущий год, так и на следующий трехлетний период, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Мы с министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый объем ресурсов для проведения СВО. Деньги идут и в этом году и заложены на предстоящую трехлетку. С министерством обороны вопросы отработаны", – сказал Силуанов на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме."Здесь и денежное довольствие военнослужащих и мобилизованных, здесь и обмундирование мобилизованных, которое получит финансовое обеспечение в текущем году. Во всяком случае все эти вопросы учтены в текущем году и в трехлетнем бюджете", – уточнил он.Министр встречается с фракцией перед рассмотрением в первом чтении проекта федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы, которое состоится позже в среду.
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антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), единая россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Единая Россия, Госдума РФ
Минфин заложил в бюджет необходимые для спецоперации средства
Силуанов: необходимые спецоперации средства согласованы и заложены в бюджет на три года