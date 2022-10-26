https://ria.ru/20221026/blagoustroystvo-1826821752.html

В Москве завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе

В Москве завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе - РИА Новости, 26.10.2022

В Москве завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе в Москве, сообщил журналистам заммэра российской... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T09:25

2022-10-26T09:25

2022-10-26T09:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе в Москве, сообщил журналистам заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Основной задачей было превратить эту ключевую столичную магистраль в "шоссе комфортной пересадки" с удобными остановками и пешеходными переходами, понятной навигацией. Работы затронули и прилегающие территории: парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", площадь перед зданием МГХПА имени С.Г. Строганова", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что под землю убрали воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций."В ходе работ заменили покрытие тротуаров общей площадью более 97,4 тысячи квадратных метров, обновили асфальт на проезжей части, установили более 1 тысячи энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали 36 современных остановок с зарядными слотами и беспроводной связью. Проводим озеленение, в частности, уже разбили почти 147 тысяч квадратных метров газона, поздней осенью высадим более 200 деревьев", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что благоустроили территорию перед зданием МГХПА им. С.Г. Строганова, там расширили пешеходную часть, сделали удобные дорожки в сквере, обновили освещение. В ближайшее время смонтируют постаменты, на которых разместят скульптуры и арт-экспонаты из музея вуза.Помимо этого, в рамках проекта обновили парк "Долина реки Химки", где обустроили новые детские и спортивные площадки, зону выгула для собак. На территории гребной базы, расположенной на левом берегу в парке "Берег реки Сходня", смонтировали водные препятствия для гребцов, что позволит использовать эту трассу для интенсивных тренировок и соревнований.

https://ria.ru/20221021/moskva-1825648659.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков