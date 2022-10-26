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В Москве завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе - РИА Новости, 26.10.2022
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В Москве завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе
В Москве завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе - РИА Новости, 26.10.2022
В Москве завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе в Москве, сообщил журналистам заммэра российской... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T09:25
2022-10-26T09:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе в Москве, сообщил журналистам заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Основной задачей было превратить эту ключевую столичную магистраль в "шоссе комфортной пересадки" с удобными остановками и пешеходными переходами, понятной навигацией. Работы затронули и прилегающие территории: парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", площадь перед зданием МГХПА имени С.Г. Строганова", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что под землю убрали воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций."В ходе работ заменили покрытие тротуаров общей площадью более 97,4 тысячи квадратных метров, обновили асфальт на проезжей части, установили более 1 тысячи энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали 36 современных остановок с зарядными слотами и беспроводной связью. Проводим озеленение, в частности, уже разбили почти 147 тысяч квадратных метров газона, поздней осенью высадим более 200 деревьев", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что благоустроили территорию перед зданием МГХПА им. С.Г. Строганова, там расширили пешеходную часть, сделали удобные дорожки в сквере, обновили освещение. В ближайшее время смонтируют постаменты, на которых разместят скульптуры и арт-экспонаты из музея вуза.Помимо этого, в рамках проекта обновили парк "Долина реки Химки", где обустроили новые детские и спортивные площадки, зону выгула для собак. На территории гребной базы, расположенной на левом берегу в парке "Берег реки Сходня", смонтировали водные препятствия для гребцов, что позволит использовать эту трассу для интенсивных тренировок и соревнований.
https://ria.ru/20221021/moskva-1825648659.html
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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
09:25 26.10.2022
 
В Москве завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе

В Москве специалисты завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВолоколамское шоссе
Волоколамское шоссе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Волоколамское шоссе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе в Москве, сообщил журналистам заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Основной задачей было превратить эту ключевую столичную магистраль в "шоссе комфортной пересадки" с удобными остановками и пешеходными переходами, понятной навигацией. Работы затронули и прилегающие территории: парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", площадь перед зданием МГХПА имени С.Г. Строганова", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что под землю убрали воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"В ходе работ заменили покрытие тротуаров общей площадью более 97,4 тысячи квадратных метров, обновили асфальт на проезжей части, установили более 1 тысячи энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали 36 современных остановок с зарядными слотами и беспроводной связью. Проводим озеленение, в частности, уже разбили почти 147 тысяч квадратных метров газона, поздней осенью высадим более 200 деревьев", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что благоустроили территорию перед зданием МГХПА им. С.Г. Строганова, там расширили пешеходную часть, сделали удобные дорожки в сквере, обновили освещение. В ближайшее время смонтируют постаменты, на которых разместят скульптуры и арт-экспонаты из музея вуза.
Помимо этого, в рамках проекта обновили парк "Долина реки Химки", где обустроили новые детские и спортивные площадки, зону выгула для собак. На территории гребной базы, расположенной на левом берегу в парке "Берег реки Сходня", смонтировали водные препятствия для гребцов, что позволит использовать эту трассу для интенсивных тренировок и соревнований.
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