https://ria.ru/20221026/bezopasnost-1826974426.html

Тюменский губернатор провел первое заседание оперштаба по безопасности

Тюменский губернатор провел первое заседание оперштаба по безопасности - РИА Новости, 26.10.2022

Тюменский губернатор провел первое заседание оперштаба по безопасности

Первое заседание регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности состоялось в правительстве Тюменской области, главным на нем стал вопрос... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:33

2022-10-26T16:33

2022-10-26T16:33

александр моор

тюменская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. Первое заседание регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности состоялось в правительстве Тюменской области, главным на нем стал вопрос защищенности мест массового пребывания людей, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Тюменская область отнесена приказом президента РФ к регионам с уровнем базовой готовности, дополнительные ограничения оперштаб вводить не планирует."Рассмотрели с коллегами вопрос защищенности мест массового пребывания людей. Общественному порядку и охране важных объектов уделили самое пристальное внимание. Поставил правоохранительным органам задачу - актуализировать планы работы, исходя из реальных вызовов и угроз. При этом сразу успокою земляков, никаких дополнительных ограничительных мер вводить в Тюменской области не планируем", - отметил Александр Моор.Одной из задач оперштаба по безопасности является содействие Вооруженным силам РФ, на первом заседании участники рассмотрели вопрос обеспечения нужд воинских формирований.Оперштаб создан согласно указу президента РФ для повышения эффективности деятельности высших должностных лиц, в его состав входят представители Минобороны, руководители региональных УМВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, а также представители органов власти и организаций, руководит оперштабом губернатор.

https://ria.ru/20221020/opershtab-1825466564.html

https://ria.ru/20221021/opershtab-1825623455.html

тюменская область

россия

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александр моор, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность