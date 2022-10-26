https://ria.ru/20221026/bezhentsy-1827054918.html

СМИ: в Греции семью украинских беженцев обокрали на миллион евро

СМИ: в Греции семью украинских беженцев обокрали на миллион евро - РИА Новости, 26.10.2022

СМИ: в Греции семью украинских беженцев обокрали на миллион евро

Грабители обокрали семью украинских беженцев в Греции более чем на миллион евро, им удалось похитить драгоценности и наличные деньги, сообщает телеканал MEGA. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T22:14

2022-10-26T22:14

2022-10-26T23:00

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АФИНЫ, 26 окт – РИА Новости. Грабители обокрали семью украинских беженцев в Греции более чем на миллион евро, им удалось похитить драгоценности и наличные деньги, сообщает телеканал MEGA.По информации MEGA, примерно в 09.30 утра 26-летняя дочь семьи позвонила в полицию Греции и сообщила, что грабители проникли в дом, где они живут в Варкизе. Родители девушки находятся за границей, а она сообщила, что из дома украли драгоценности на миллион евро и 85 тысяч долларов наличными.Полиция, расследующая дело, считает, что преступники некоторое время следили за передвижениями семьи и решили действовать, когда оба родителя находились за границей.Состоятельная семья украинцев последние несколько месяцев проживает в Греции из-за российской спецоперации, сообщает телеканал.

https://ria.ru/20221026/bezhentsy-1826971830.html

греция

афины

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, греция, афины