https://ria.ru/20221026/bezhentsy-1827054918.html
СМИ: в Греции семью украинских беженцев обокрали на миллион евро
СМИ: в Греции семью украинских беженцев обокрали на миллион евро - РИА Новости, 26.10.2022
СМИ: в Греции семью украинских беженцев обокрали на миллион евро
Грабители обокрали семью украинских беженцев в Греции более чем на миллион евро, им удалось похитить драгоценности и наличные деньги, сообщает телеканал MEGA. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:14
2022-10-26T22:14
2022-10-26T23:00
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АФИНЫ, 26 окт – РИА Новости. Грабители обокрали семью украинских беженцев в Греции более чем на миллион евро, им удалось похитить драгоценности и наличные деньги, сообщает телеканал MEGA.По информации MEGA, примерно в 09.30 утра 26-летняя дочь семьи позвонила в полицию Греции и сообщила, что грабители проникли в дом, где они живут в Варкизе. Родители девушки находятся за границей, а она сообщила, что из дома украли драгоценности на миллион евро и 85 тысяч долларов наличными.Полиция, расследующая дело, считает, что преступники некоторое время следили за передвижениями семьи и решили действовать, когда оба родителя находились за границей.Состоятельная семья украинцев последние несколько месяцев проживает в Греции из-за российской спецоперации, сообщает телеканал.
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РИА Новости
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в мире, греция, афины
22:14 26.10.2022 (обновлено: 23:00 26.10.2022)
СМИ: в Греции семью украинских беженцев обокрали на миллион евро
Телеканал MEGA: в Греции семью украинских беженцев обокрали более чем на миллион евро
АФИНЫ, 26 окт – РИА Новости. Грабители обокрали семью украинских беженцев в Греции более чем на миллион евро, им удалось похитить драгоценности и наличные деньги, сообщает телеканал MEGA.
"Грабители были хорошо осведомлены о передвижениях украинской семьи, которая находилась в нашей стране последние несколько месяцев. Кража со взломом с гигантской добычей произошла в среду утром в Варкизе (городок возле Афин)", - сообщает телеканал.
По информации MEGA, примерно в 09.30 утра 26-летняя дочь семьи позвонила в полицию Греции и сообщила, что грабители проникли в дом, где они живут в Варкизе. Родители девушки находятся за границей, а она сообщила, что из дома украли драгоценности на миллион евро и 85 тысяч долларов наличными.
Полиция, расследующая дело, считает, что преступники некоторое время следили за передвижениями семьи и решили действовать, когда оба родителя находились за границей.
Состоятельная семья украинцев последние несколько месяцев проживает в Греции из-за российской спецоперации, сообщает телеканал.