https://ria.ru/20221026/bezhentsy-1826971830.html

В Европе ухудшается отношение к украинским беженцам, пишут СМИ

В Европе ухудшается отношение к украинским беженцам, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2022

В Европе ухудшается отношение к украинским беженцам, пишут СМИ

Отношение к украинским беженцам в Европе ухудшается, в некоторых странах к ним относятся с неприязнью или враждебно, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:30

2022-10-26T16:30

2022-10-26T17:38

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Отношение к украинским беженцам в Европе ухудшается, в некоторых странах к ним относятся с неприязнью или враждебно, пишет газета The Washington Post.Издание напоминает, что многие беженцы до сих пор живут в специальных центрах, гостиницах и общежитиях. По словам агента по недвижимости из Чехии Петры Выбираловой, сначала люди были готовы принимать украинцев, но "их отношение изменилось"."Хотя украинцы и готовы платить, многие арендодатели начали относиться к ним с неприязнью. Многие люди теперь считают, что у украинцев привилегии. Они также боятся, что они внезапно уедут через несколько месяцев", — цитирует газета Выбиралову.Беженка по имени Катя подтвердила, что отношение к украинцам поменялось, а порой стало даже враждебным.Украинские беженцы испытывают проблемы и с трудоустройством. Согласно опросам, проведенным компанией Kantar Puclic, около трети украинцев старше 16 лет смогли получить работу в ЕС. В Польше доля трудоустроенных беженцев превышает половину, но во Франции нашли работу только 15 процентов.При этом и опросы, и правительственные данные показывают, что многие из трудоустроенных украинцев работают временно или обладают квалификацией, не соответствующей должности. В Польше, например, они в основном заняты в низкооплачиваемых секторах, хотя зачастую их квалификация гораздо выше. В Германии многие беженцы просто помогают справиться с последствиями наплыва вынужденных переселенцев.

https://ria.ru/20221025/bezhentsy-1826673895.html

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826644914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, европа, евросоюз, польша, чехия, украина, беженцы