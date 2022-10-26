https://ria.ru/20221026/bezhentsy-1826971830.html
В Европе ухудшается отношение к украинским беженцам, пишут СМИ
В Европе ухудшается отношение к украинским беженцам, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2022
В Европе ухудшается отношение к украинским беженцам, пишут СМИ
Отношение к украинским беженцам в Европе ухудшается, в некоторых странах к ним относятся с неприязнью или враждебно, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:30
2022-10-26T16:30
2022-10-26T17:38
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чехия
украина
беженцы
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Отношение к украинским беженцам в Европе ухудшается, в некоторых странах к ним относятся с неприязнью или враждебно, пишет газета The Washington Post.Издание напоминает, что многие беженцы до сих пор живут в специальных центрах, гостиницах и общежитиях. По словам агента по недвижимости из Чехии Петры Выбираловой, сначала люди были готовы принимать украинцев, но "их отношение изменилось"."Хотя украинцы и готовы платить, многие арендодатели начали относиться к ним с неприязнью. Многие люди теперь считают, что у украинцев привилегии. Они также боятся, что они внезапно уедут через несколько месяцев", — цитирует газета Выбиралову.Беженка по имени Катя подтвердила, что отношение к украинцам поменялось, а порой стало даже враждебным.Украинские беженцы испытывают проблемы и с трудоустройством. Согласно опросам, проведенным компанией Kantar Puclic, около трети украинцев старше 16 лет смогли получить работу в ЕС. В Польше доля трудоустроенных беженцев превышает половину, но во Франции нашли работу только 15 процентов.При этом и опросы, и правительственные данные показывают, что многие из трудоустроенных украинцев работают временно или обладают квалификацией, не соответствующей должности. В Польше, например, они в основном заняты в низкооплачиваемых секторах, хотя зачастую их квалификация гораздо выше. В Германии многие беженцы просто помогают справиться с последствиями наплыва вынужденных переселенцев.
https://ria.ru/20221025/bezhentsy-1826673895.html
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826644914.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, евросоюз, польша, чехия, украина, беженцы
В мире, Европа, Евросоюз, Польша, Чехия, Украина, Беженцы
16:30 26.10.2022 (обновлено: 17:38 26.10.2022)
В Европе ухудшается отношение к украинским беженцам, пишут СМИ
WP: отношение к украинским беженцам в Европе начало ухудшаться вплоть до враждебности
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Отношение к украинским беженцам в Европе ухудшается, в некоторых странах к ним относятся с неприязнью или враждебно, пишет газета The Washington Post
.
Издание напоминает, что многие беженцы до сих пор живут в специальных центрах, гостиницах и общежитиях. По словам агента по недвижимости из Чехии Петры Выбираловой, сначала люди были готовы принимать украинцев, но "их отношение изменилось".
"Хотя украинцы и готовы платить, многие арендодатели начали относиться к ним с неприязнью. Многие люди теперь считают, что у украинцев привилегии. Они также боятся, что они внезапно уедут через несколько месяцев", — цитирует газета Выбиралову.
Беженка по имени Катя подтвердила, что отношение к украинцам поменялось, а порой стало даже враждебным.
"Чешские дети часто выгоняют наших детей с детских площадок, потому что они говорят по-украински", — утверждает она.
Украинские беженцы испытывают проблемы и с трудоустройством. Согласно опросам, проведенным компанией Kantar Puclic, около трети украинцев старше 16 лет смогли получить работу в ЕС. В Польше доля трудоустроенных беженцев превышает половину, но во Франции нашли работу только 15 процентов.
При этом и опросы, и правительственные данные показывают, что многие из трудоустроенных украинцев работают временно или обладают квалификацией, не соответствующей должности. В Польше, например, они в основном заняты в низкооплачиваемых секторах, хотя зачастую их квалификация гораздо выше. В Германии многие беженцы просто помогают справиться с последствиями наплыва вынужденных переселенцев.