https://ria.ru/20221026/bespokoystvo-1826962532.html

Совбез Белоруссии: учения Польши и стран Балтии вызывают беспокойство

Совбез Белоруссии: учения Польши и стран Балтии вызывают беспокойство - РИА Новости, 26.10.2022

Совбез Белоруссии: учения Польши и стран Балтии вызывают беспокойство

Учения Польши, Литвы, Латвии не могут не вызывать беспокойства, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:04

2022-10-26T16:04

2022-10-26T16:04

александр вольфович

белоруссия

литва

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Учения Польши, Литвы, Латвии не могут не вызывать беспокойства, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович."Сегодня была доведена объективная военно-политическая обстановка, те риски, вызовы, угрозы, которые угрожают нашей национальной безопасности, исходят, к сожалению, от западных соседей, с территории Польши, Литвы, Латвии. Их военная активность не может, конечно, не вызывать беспокойства. В том числе и их учения, особенно крайние, которые проходят с 17 по 30 октября. Это учения с ядерными силами", - цитирует Вольфовича в среду информагентство Белта в ходе его встречи с трудовыми коллективами Гомельской области по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.Серия таких информационных встреч проводится руководителями силовых ведомств в различных регионах Белоруссии по поручению президента.По словам генерала, учения носят наступательный характер, а не оборонительный. "И все заявления коллективного Запада о том, что это плановые учения, вызывают легкую иронию. Мы прекрасно понимаем, на что они нацелены", - сказал Вольфович.При этом госсекретарь совбеза подчеркнул, что при поддержке Запада сегодня оппозиция делает ставку на силовой захват, на проведение силовых акций. "Мы к этому готовы. Пусть попробуют сунуться!" - предостерег белорусский генерал.НАТО в минувший понедельник начала плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием 14 стран, включая США, и до 60 военных самолетов. Маневры западных союзников продлятся до 30 октября. Согласно заявлению альянса, учения пройдут "над северо-западом Европы" - в воздушном пространстве Бельгии и Британии, а также над Северным морем. Боевое оружие в учениях задействовано не будет.

https://ria.ru/20221026/konflikt-1826896545.html

https://ria.ru/20221011/nato-1823192795.html

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александр вольфович, белоруссия, литва, польша, нато, в мире