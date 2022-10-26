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Совбез Белоруссии: учения Польши и стран Балтии вызывают беспокойство - РИА Новости, 26.10.2022
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Совбез Белоруссии: учения Польши и стран Балтии вызывают беспокойство
Совбез Белоруссии: учения Польши и стран Балтии вызывают беспокойство - РИА Новости, 26.10.2022
Совбез Белоруссии: учения Польши и стран Балтии вызывают беспокойство
Учения Польши, Литвы, Латвии не могут не вызывать беспокойства, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:04
2022-10-26T16:04
александр вольфович
белоруссия
литва
польша
нато
в мире
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Учения Польши, Литвы, Латвии не могут не вызывать беспокойства, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович."Сегодня была доведена объективная военно-политическая обстановка, те риски, вызовы, угрозы, которые угрожают нашей национальной безопасности, исходят, к сожалению, от западных соседей, с территории Польши, Литвы, Латвии. Их военная активность не может, конечно, не вызывать беспокойства. В том числе и их учения, особенно крайние, которые проходят с 17 по 30 октября. Это учения с ядерными силами", - цитирует Вольфовича в среду информагентство Белта в ходе его встречи с трудовыми коллективами Гомельской области по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.Серия таких информационных встреч проводится руководителями силовых ведомств в различных регионах Белоруссии по поручению президента.По словам генерала, учения носят наступательный характер, а не оборонительный. "И все заявления коллективного Запада о том, что это плановые учения, вызывают легкую иронию. Мы прекрасно понимаем, на что они нацелены", - сказал Вольфович.При этом госсекретарь совбеза подчеркнул, что при поддержке Запада сегодня оппозиция делает ставку на силовой захват, на проведение силовых акций. "Мы к этому готовы. Пусть попробуют сунуться!" - предостерег белорусский генерал.НАТО в минувший понедельник начала плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием 14 стран, включая США, и до 60 военных самолетов. Маневры западных союзников продлятся до 30 октября. Согласно заявлению альянса, учения пройдут "над северо-западом Европы" - в воздушном пространстве Бельгии и Британии, а также над Северным морем. Боевое оружие в учениях задействовано не будет.
https://ria.ru/20221026/konflikt-1826896545.html
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александр вольфович, белоруссия, литва, польша, нато, в мире
Александр Вольфович, Белоруссия, Литва, Польша, НАТО, В мире
16:04 26.10.2022
 
Совбез Белоруссии: учения Польши и стран Балтии вызывают беспокойство

Глава Совбеза Белоруссии Вольфович: учения Польши и стран Балтии вызывают беспокойство

© Фото : U.S. Army / Jason JohnstonВоеннослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше
Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : U.S. Army / Jason Johnston
Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Учения Польши, Литвы, Латвии не могут не вызывать беспокойства, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.
"Сегодня была доведена объективная военно-политическая обстановка, те риски, вызовы, угрозы, которые угрожают нашей национальной безопасности, исходят, к сожалению, от западных соседей, с территории Польши, Литвы, Латвии. Их военная активность не может, конечно, не вызывать беспокойства. В том числе и их учения, особенно крайние, которые проходят с 17 по 30 октября. Это учения с ядерными силами", - цитирует Вольфовича в среду информагентство Белта в ходе его встречи с трудовыми коллективами Гомельской области по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.
Автомобильное движение по проспекту Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 13:19
В Белоруссии заявили, что США активно пытаются втянуть страну в конфликт
Серия таких информационных встреч проводится руководителями силовых ведомств в различных регионах Белоруссии по поручению президента.
По словам генерала, учения носят наступательный характер, а не оборонительный. "И все заявления коллективного Запада о том, что это плановые учения, вызывают легкую иронию. Мы прекрасно понимаем, на что они нацелены", - сказал Вольфович.
При этом госсекретарь совбеза подчеркнул, что при поддержке Запада сегодня оппозиция делает ставку на силовой захват, на проведение силовых акций. "Мы к этому готовы. Пусть попробуют сунуться!" - предостерег белорусский генерал.
"Конечно, не хотелось бы, чтобы на территории Беларуси кто-то пострадал. И мы никому не угрожаем. Но свою страну мы готовы защитить. У нас выработан механизм во всех структурах силового блока. Мы готовы к рискам, вызовам, угрозам, которые сегодня исходят", - заявил Вольфович.
НАТО в минувший понедельник начала плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием 14 стран, включая США, и до 60 военных самолетов. Маневры западных союзников продлятся до 30 октября. Согласно заявлению альянса, учения пройдут "над северо-западом Европы" - в воздушном пространстве Бельгии и Британии, а также над Северным морем. Боевое оружие в учениях задействовано не будет.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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В НАТО призвали Белоруссию воздержаться от участия в конфликте на Украине
 
Александр ВольфовичБелоруссияЛитваПольшаНАТОВ мире
 
 
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