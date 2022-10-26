https://ria.ru/20221026/berluskoni-1827056008.html

Берлускони: конфликт на Украине вернул отношения Европы и России в 2002 год

Берлускони: конфликт на Украине вернул отношения Европы и России в 2002 год - РИА Новости, 26.10.2022

Берлускони: конфликт на Украине вернул отношения Европы и России в 2002 год

Бывший премьер и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что начало спецоперации России на Украине откатило состояние отношений РФ и Европой ко РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T22:29

2022-10-26T22:29

2022-10-26T22:29

специальная военная операция на украине

в мире

сильвио берлускони

владимир путин

россия

украина

европа

нато

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РИМ, 26 окт - РИА Новости. Бывший премьер и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что начало спецоперации России на Украине откатило состояние отношений РФ и Европой ко времени до 2002 года.В мае 2002 года Россия и страны НАТО на военной базе Пратика-ди-Маре заключили договоренности о укреплении работы в областях, представляющих совместный интерес, и о противодействии общим вызовам.По словам Берлускони, в его бытность премьер-министром он планировал сблизить Россию и Европу, чтобы как "укрепленный Запад" они вместе "противостояли главному вызову XXI века, китайскому экспансионизму"."К сожалению, вторжение на Украину свело наш план на нет, потому что мы вернулись к состоянию до 2002 года, когда Россия была изолирована от Европы, а Европа и Запад объединились против России", - заявил он, выступая в Сенате национального парламента."Конечно, в этой ситуации мы можем быть только с Западом в защите прав такой свободной и демократической страны, как Украина. Мы должны работать на мир, и мы будем делать это в полном согласии с нашими западными союзниками и уважая волю украинского народа. В этом наша позиция тверда и ясна и не может быть подвергнута сомнению никем, по какому бы то ни было основанию", - сказал Берлускони.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.

https://ria.ru/20221019/zelenskiy-1825219054.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

европа

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сильвио берлускони, владимир путин, россия, украина, европа, нато