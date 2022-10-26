https://ria.ru/20221026/belorussiya-1827005671.html

Кириченко: около 100 деструктивных НКО ликвидированы судом в Белоруссии

Кириченко: около 100 деструктивных НКО ликвидированы судом в Белоруссии - РИА Новости, 26.10.2022

Кириченко: около 100 деструктивных НКО ликвидированы судом в Белоруссии

Около 100 деструктивных общественных организаций ликвидированы судом в Белоруссии в минувшем году, сообщила в среду начальник управления по вопросам... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:08

2022-10-26T18:08

2022-10-26T18:08

парламентское собрание союза беларуси и россии

александр лукашенко

белоруссия

минск

следственный комитет россии (ск рф)

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Около 100 деструктивных общественных организаций ликвидированы судом в Белоруссии в минувшем году, сообщила в среду начальник управления по вопросам некоммерческих организаций министерства юстиции республики Елена Кириченко."В прошлом году в судебном порядке было ликвидировано около 100 общественных организаций. Это в основном организации деструктивного характера", - сказала Кириченко, выступая в Минске на заседании комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по безопасности и обороне.В целом, по ее информации, на сегодняшний день в стране насчитывается около трех тысяч общественных объединений, включая и те, которые на данный момент находятся в стадии ликвидации.Кириченко отметила, что в Белоруссии работает законодательство, которое в полной мере регулирует вопросы получения общественными организациями иностранной помощи, ограничивает возможность влияния иностранного финансирования на политические процессы в стране. Она подчеркнула, что предусмотренные законодательством ограничения в финансировании партий из иностранных источников направлены на недопущение навязывания Белоруссии из-за рубежа политического курса, вмешательства извне во внутренние дела страны, а также на недопущение лоббирования иностранных интересов.В июле 2021 года по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности, после этого многие некоммерческие организации были ликвидированы. В СК Белоруссии тогда заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ в стране причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности. По данным правозащитников, за год в Белоруссии были ликвидированы или оказались в стадии ликвидации 857 негосударственных организаций.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нужно на законодательном уровне прописать, какие организации относятся к гражданскому обществу. Говоря о правовом статусе гражданского общества, который будет прописан в соответствующем законе, Лукашенко отмечал, что гражданское общество должно быть ориентировано на диалог с властью и однозначную приверженность исконным ценностям и традициям белорусского народа, интересам государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20221026/informbezopasnost-1827004599.html

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белоруссия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр лукашенко, белоруссия, минск, следственный комитет россии (ск рф)