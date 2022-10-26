Генштаб ВС Белоруссии заявил о необходимости перехода к большей мобильности
Генштаб ВС Белоруссии: в вопросах боевой подготовки нужно переходить к большей мобильности
Спецназ Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. В вопросах боевой подготовки войск нужно переходить к большей мобильности, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич в ходе оперативного сбора командного состава.
На полигоне "Осиповичский" (центральная часть Белоруссии) проходит оперативный сбор командного состава вооруженных сил республики. В мероприятии принимают участие руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей и другие должностные лица.
"В вопросах боевой подготовки войск нужно переходить к большей мобильности, самостоятельности отдельных подразделений тактического уровня - это взвод, рота, батальон. Исходя из этого сделано очень много для переоснащения и дооснащения наших подразделений", - цитирует Гулевича пресс-служба белорусского оборонного ведомства.
Начальник генштаба пояснил, что это касается и беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, уровней; средств связи, средств наблюдения, которые позволяют войскам наблюдать за полем боя, управлять подчиненными огневыми средствами и выполнять огневые задачи.
"Мы отслеживаем ситуацию вдоль наших границ, контролируем развертывание различного рода группировок в сопредельных странах, проведение ими учений. В случае, если мы чувствуем какие-то риски и вызовы, то выдвигаем наши силы немедленного реагирования, дежурные подразделения в районы, где они могут успешно отразить возможное наступление противника", - подчеркнул начальник генштаба ВС Белоруссии.
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