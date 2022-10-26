https://ria.ru/20221026/bayden-1826982472.html
Байдена раскритиковали за нежелание договориться с Россией
Байдена раскритиковали за нежелание договориться с Россией - РИА Новости, 26.10.2022
Байдена раскритиковали за нежелание договориться с Россией
Бывшая член палаты представителей конгресса США Талси Габбард раскритиковала президента США Джо Байдена за нежелание договариваться с РФ. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:50
2022-10-26T16:50
2022-10-26T16:50
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Бывшая член палаты представителей конгресса США Талси Габбард раскритиковала президента США Джо Байдена за нежелание договариваться с РФ."Что важнее для Байдена? Освободить баскетболистку из российской тюрьмы или предотвратить ядерный холокост для вас, ваших любимых и миллиардов по всему миру? Байден отказывается обсуждать предотвращение третьей мировой войны с (президентом РФ Владимиром) Путиным, но с радостью поговорит с ним о Грайнер", - написала Габбард в Twitter.Накануне российский суд подтвердил обвинительный приговор за контрабанду наркотиков баскетболистки Бритни Грайнер.Габбард в 2020 году была соперницей Байдена в борьбе за номинацию от демократической партии в качестве кандидата в президенты США.
https://ria.ru/20221025/bayden-1826787842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, сша, конгресс сша, джо байден
В мире, Россия, США, Конгресс США, Джо Байден
Байдена раскритиковали за нежелание договориться с Россией
Бывшая соперница Байдена Габбард раскритиковала его за нежелание договариваться с Россией
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Бывшая член палаты представителей конгресса США Талси Габбард раскритиковала президента США Джо Байдена за нежелание договариваться с РФ.
"Что важнее для Байдена? Освободить баскетболистку из российской тюрьмы или предотвратить ядерный холокост для вас, ваших любимых и миллиардов по всему миру? Байден отказывается обсуждать предотвращение третьей мировой войны с (президентом РФ Владимиром) Путиным, но с радостью поговорит с ним о Грайнер", - написала Габбард в Twitter.
Накануне российский суд подтвердил обвинительный приговор за контрабанду наркотиков баскетболистки Бритни Грайнер.
Габбард в 2020 году была соперницей Байдена в борьбе за номинацию от демократической партии в качестве кандидата в президенты США.