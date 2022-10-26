https://ria.ru/20221026/bayden-1826982472.html

Байдена раскритиковали за нежелание договориться с Россией

Байдена раскритиковали за нежелание договориться с Россией - РИА Новости, 26.10.2022

Байдена раскритиковали за нежелание договориться с Россией

Бывшая член палаты представителей конгресса США Талси Габбард раскритиковала президента США Джо Байдена за нежелание договариваться с РФ. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:50

2022-10-26T16:50

2022-10-26T16:50

в мире

россия

сша

конгресс сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825477890_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_917b8d46a708227406b32e18f0c0b851.jpg

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Бывшая член палаты представителей конгресса США Талси Габбард раскритиковала президента США Джо Байдена за нежелание договариваться с РФ."Что важнее для Байдена? Освободить баскетболистку из российской тюрьмы или предотвратить ядерный холокост для вас, ваших любимых и миллиардов по всему миру? Байден отказывается обсуждать предотвращение третьей мировой войны с (президентом РФ Владимиром) Путиным, но с радостью поговорит с ним о Грайнер", - написала Габбард в Twitter.Накануне российский суд подтвердил обвинительный приговор за контрабанду наркотиков баскетболистки Бритни Грайнер.Габбард в 2020 году была соперницей Байдена в борьбе за номинацию от демократической партии в качестве кандидата в президенты США.

https://ria.ru/20221025/bayden-1826787842.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, конгресс сша, джо байден