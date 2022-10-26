https://ria.ru/20221026/aviareysy-1826872469.html
Рейсы по России и за рубеж объединят в одном турпакете
Рейсы по России и за рубеж объединят в одном турпакете - РИА Новости, 26.10.2022
Рейсы по России и за рубеж объединят в одном турпакете
Российские авиакомпании и туроператоры планируют соединить полеты по России и за рубеж в одной путевке, сообщает Росавиация. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:26
2022-10-26T14:26
2022-10-26T14:26
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туристы
авиакомпании
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские авиакомпании и туроператоры планируют соединить полеты по России и за рубеж в одной путевке, сообщает Росавиация."Авиакомпании прорабатывают с туроператорами возможность объединения внутрироссийского и международного перелета в одном турпакете", – говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, это позволит предоставить дополнительные услуги туристам и увеличить целевые показатели по авиаперевозкам внутри России.
https://ria.ru/20221026/aviakompanii-1826827846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туристы, авиакомпании
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), туристы, авиакомпании
Рейсы по России и за рубеж объединят в одном турпакете
Авиакомпании и туроператоры хотят объединять рейсы по России и за рубеж в одной путевке