https://ria.ru/20221026/aviareysy-1826872469.html

Рейсы по России и за рубеж объединят в одном турпакете

Рейсы по России и за рубеж объединят в одном турпакете - РИА Новости, 26.10.2022

Рейсы по России и за рубеж объединят в одном турпакете

Российские авиакомпании и туроператоры планируют соединить полеты по России и за рубеж в одной путевке, сообщает Росавиация. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:26

2022-10-26T14:26

2022-10-26T14:26

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские авиакомпании и туроператоры планируют соединить полеты по России и за рубеж в одной путевке, сообщает Росавиация."Авиакомпании прорабатывают с туроператорами возможность объединения внутрироссийского и международного перелета в одном турпакете", – говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, это позволит предоставить дополнительные услуги туристам и увеличить целевые показатели по авиаперевозкам внутри России.

https://ria.ru/20221026/aviakompanii-1826827846.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туристы, авиакомпании