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Рейсы по России и за рубеж объединят в одном турпакете - РИА Новости, 26.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221026/aviareysy-1826872469.html
Рейсы по России и за рубеж объединят в одном турпакете
Рейсы по России и за рубеж объединят в одном турпакете - РИА Новости, 26.10.2022
Рейсы по России и за рубеж объединят в одном турпакете
Российские авиакомпании и туроператоры планируют соединить полеты по России и за рубеж в одной путевке, сообщает Росавиация. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:26
2022-10-26T14:26
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туристы
авиакомпании
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские авиакомпании и туроператоры планируют соединить полеты по России и за рубеж в одной путевке, сообщает Росавиация."Авиакомпании прорабатывают с туроператорами возможность объединения внутрироссийского и международного перелета в одном турпакете", – говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, это позволит предоставить дополнительные услуги туристам и увеличить целевые показатели по авиаперевозкам внутри России.
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туристы, авиакомпании
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), туристы, авиакомпании
14:26 26.10.2022
 
Рейсы по России и за рубеж объединят в одном турпакете

Авиакомпании и туроператоры хотят объединять рейсы по России и за рубеж в одной путевке

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские авиакомпании и туроператоры планируют соединить полеты по России и за рубеж в одной путевке, сообщает Росавиация.
"Авиакомпании прорабатывают с туроператорами возможность объединения внутрироссийского и международного перелета в одном турпакете", – говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, это позволит предоставить дополнительные услуги туристам и увеличить целевые показатели по авиаперевозкам внутри России.
Взлет самолета Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
11:05Туризм
Зарубежные авиакомпании в два раза нарастили перевозки в России
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)туристыавиакомпании
 
 
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